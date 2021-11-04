***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.11.2021 19:41
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2021 - 30/09/2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974965
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
0
En Düşük
0
18:059,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0566
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0376
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
18:05561,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,28
|Açılış
|: 561,91
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7287
|9,7395
|% 0,58
|
|Euro
|11,2483
|11,2638
|% 0,33
|
|Sterlin
|13,0990
|13,1647
|% 0,35
|
|Frank
|10,6265
|10,6905
|% 0,40
|
|Riyal
|2,5881
|2,6011
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|3,60
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,48
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|0,05
|