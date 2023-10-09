***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
09.10.2023 18:46
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/10/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
WMG London Developments L.P.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
9.259.094,78 GBP
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemlerin 2023 yılı Ekim ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.418.196,94 GBP
Beher Payın Alış Fiyatı
0,05 GBP
Toplam Tutar
170.909,85 GBP
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
36,9172
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
89,1946
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
89,1946
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0354
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,6554
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin sınırlı sorumlu ortak (limited partner) olduğu WMG London Developments L.P.'ye ait OXR Limited hisselerinin veya OXR Limited tarafından geliştirilmekte olan Aldgate Projesine konu taşınmazların satılması veya mevcut projeye devam edilmesi yönündeki seçeneklerin değerlendirilmesi ve nihai işlem türüne karar verilmesi sürecinde, gerek Şirketimizin her üç seçenekte de maksimum fayda sağlaması yönünde olumlu etkisinin olacağı ve gerekse satış işleminin gerçekleştirilmesi için Ortaklık Sözleşmesi'nde öngörülen karar nisabının sağlanarak potansiyel teklif verenler ile yürütülecek görüşmelerde Şirketimizin daha etkin ve seri şekilde hareket etmesinin ve pazarlık gücünün artırılmasının sağlanacağı öngörülmüştür.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Gamma Anglia I Limited Partnership
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26.09.2023
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
BDO LLP
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Şirket değeri sıfır olarak değerlendirilmiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Şirketimizin sınırlı sorumlu ortak (limited partner) olduğu WMG London Developments L.P.'ye ait OXR Limited hisselerinin veya OXR Limited tarafından geliştirilmekte olan Aldgate Projesine konu taşınmazların satılması veya mevcut projeye devam edilmesi yönündeki seçeneklerin değerlendirilmesi ve nihai işlem türüne karar verilmesi sürecinde, gerek Şirketimizin her üç seçenekte de maksimum fayda sağlaması yönünde olumlu etkisinin olacağı ve gerekse satış işleminin gerçekleştirilmesi için Ortaklık Sözleşmesi'nde öngörülen karar nisabının sağlanarak potansiyel teklif verenler ile yürütülecek görüşmelerde Şirketimizin daha etkin ve seri şekilde hareket etmesinin ve pazarlık gücünün artırılmasının sağlanacağı öngörülmüştür.
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzca, Şirketimizin sınırlı sorumlu ortak (limited partner) olduğu WMG London Developments L.P.'ye ait OXR Limited hisselerinin veya OXR Limited tarafından geliştirilmekte olan Aldgate Projesine konu taşınmazların satılması veya mevcut projeye devam edilmesi yönündeki seçeneklerin değerlendirilmesi ve nihai işlem türüne karar verilmesi sürecinde, gerek Şirketimizin her üç seçenekte de maksimum fayda sağlaması yönünde olumlu etkisi olacağından ve gerekse satış işleminin gerçekleştirilmesi için Ortaklık Sözleşmesi'nde öngörülen karar nisabının sağlanarak potansiyel teklif verenler ile yürütülecek görüşmelerde Şirketimizin daha etkin ve seri şekilde hareket etmesi ve pazarlık gücünün artırılması sağlanacağından, WMG London Developments L.P.'nin sınırlı sorumlu ortaklarından olan (ve general partner GAMMA Anglia 1 GP Limited tarafından temsil ve ilzam edilen) Gamma Anglia I Limited Partnership'in WMG London Developments L.P.'deki %36,9172 oranındaki ortaklık paylarının tamamının 170.909,85-Sterlin bedel karşılığında Şirketimizce satın ve devir alınmasına, söz konusu ortaklık paylarının alımı ile ilgili Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi ve diğer ilgili belgelerin imzalanmasına ve bu konudaki gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203156
BIST