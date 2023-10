***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.06.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/10/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıWMG London Developments L.P.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkulEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi9.259.094,78 GBPEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlemlerin 2023 yılı Ekim ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.418.196,94 GBPBeher Payın Alış Fiyatı0,05 GBPToplam Tutar170.909,85 GBPEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)36,9172Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)89,1946Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)89,1946Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0354İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,6554Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin sınırlı sorumlu ortak (limited partner) olduğu WMG London Developments L.P.'ye ait OXR Limited hisselerinin veya OXR Limited tarafından geliştirilmekte olan Aldgate Projesine konu taşınmazların satılması veya mevcut projeye devam edilmesi yönündeki seçeneklerin değerlendirilmesi ve nihai işlem türüne karar verilmesi sürecinde, gerek Şirketimizin her üç seçenekte de maksimum fayda sağlaması yönünde olumlu etkisinin olacağı ve gerekse satış işleminin gerçekleştirilmesi için Ortaklık Sözleşmesi'nde öngörülen karar nisabının sağlanarak potansiyel teklif verenler ile yürütülecek görüşmelerde Şirketimizin daha etkin ve seri şekilde hareket etmesinin ve pazarlık gücünün artırılmasının sağlanacağı öngörülmüştür.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGamma Anglia I Limited PartnershipKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26.09.2023Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBDO LLPDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarŞirket değeri sıfır olarak değerlendirilmiştir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiŞirketimizin sınırlı sorumlu ortak (limited partner) olduğu WMG London Developments L.P.'ye ait OXR Limited hisselerinin veya OXR Limited tarafından geliştirilmekte olan Aldgate Projesine konu taşınmazların satılması veya mevcut projeye devam edilmesi yönündeki seçeneklerin değerlendirilmesi ve nihai işlem türüne karar verilmesi sürecinde, gerek Şirketimizin her üç seçenekte de maksimum fayda sağlaması yönünde olumlu etkisinin olacağı ve gerekse satış işleminin gerçekleştirilmesi için Ortaklık Sözleşmesi'nde öngörülen karar nisabının sağlanarak potansiyel teklif verenler ile yürütülecek görüşmelerde Şirketimizin daha etkin ve seri şekilde hareket etmesinin ve pazarlık gücünün artırılmasının sağlanacağı öngörülmüştür.AçıklamalarYönetim Kurulu'muzca, Şirketimizin sınırlı sorumlu ortak (limited partner) olduğu WMG London Developments L.P.'ye ait OXR Limited hisselerinin veya OXR Limited tarafından geliştirilmekte olan Aldgate Projesine konu taşınmazların satılması veya mevcut projeye devam edilmesi yönündeki seçeneklerin değerlendirilmesi ve nihai işlem türüne karar verilmesi sürecinde, gerek Şirketimizin her üç seçenekte de maksimum fayda sağlaması yönünde olumlu etkisi olacağından ve gerekse satış işleminin gerçekleştirilmesi için Ortaklık Sözleşmesi'nde öngörülen karar nisabının sağlanarak potansiyel teklif verenler ile yürütülecek görüşmelerde Şirketimizin daha etkin ve seri şekilde hareket etmesi ve pazarlık gücünün artırılması sağlanacağından, WMG London Developments L.P.'nin sınırlı sorumlu ortaklarından olan (ve general partner GAMMA Anglia 1 GP Limited tarafından temsil ve ilzam edilen) Gamma Anglia I Limited Partnership'in WMG London Developments L.P.'deki %36,9172 oranındaki ortaklık paylarının tamamının 170.909,85-Sterlin bedel karşılığında Şirketimizce satın ve devir alınmasına, söz konusu ortaklık paylarının alımı ile ilgili Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi ve diğer ilgili belgelerin imzalanmasına ve bu konudaki gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiştir. 