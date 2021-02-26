***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2021 19:59
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.860.001 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -10.796 0 0 0 0 -415.241 0 0 0 2.767.623 -1.038.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 107.311.106 0 54.696.807 0 971.344.594 1.029.882.607 0 3.630.805.417 3.630.805.417
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.826 -659.679 4.602.648 -53.664.818 -1.265.254 549.043.489 497.993.560 497.993.560
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-107.616.007 -107.616.007 -107.616.007
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-732.410 0 732.410 -732.410 -732.410 -732.410
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.592.411 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -73.622 0 0 0 0 -1.074.920 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.592.411 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -73.622 0 0 0 0 -1.074.920 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.602 170.469 8.398.368 32.313.291 0 -458.444.388 -417.609.862 -417.609.862
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
124.608.000 -124.608.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.373.280 -4.373.280 4.373.280 4.373.280 4.373.280
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -219.131 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -121.224 0 0 0 0 -904.451 0 0 0 15.768.639 -22.389.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.319.777 0 54.696.807 0 2.313.038.012 -458.444.388 0 3.607.213.978 3.607.213.978
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.267.899 340.406.899
Dönem Karı (Zararı)
-458.444.388 549.043.489
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
622.059.300 -273.390.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 3.230.950 3.556.816
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.826.238 11.740.461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.591.834 1.145.137
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 144.075.501 135.422.562
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
330.990.432 148.661.087
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 130.878.203 -570.289.533
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 4.384.640 -350.473
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
375.370 -2.891.753
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 -293.868 -384.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.097.296 124.103.571
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.517.151 13.254.610
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.228.727 63.693.683
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.466.827 -1.826.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.399.621 -1.613.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.284.212 50.595.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.416.944 -6.129.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.701.156 56.724.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
201.712.208 399.756.549
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.247.450 -59.311.405
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-196.859 -38.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.393.523 254.116
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 0 -225.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
228.518 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 15 -1.482.010 -1.927.081
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 24 4.559.901 3.564.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.699.932 -2.935.368
Alınan Temettüler
13 0 1.776.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-333.379.580 -197.813.995
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
4.373.280 -732.410
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.865.966.691 1.350.293.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.012.341.668 -1.249.218.968
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
19.235.349 3.530.992
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-19.885.171 -16.137.906
Ödenen Temettüler
0 -107.616.007
Ödenen Faiz
6 -173.929.945 -189.450.158
Alınan Faiz
9.574.040 11.516.754
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -26.372.156 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.505.204 142.847.020
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33.209.374 6.923.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-130.295.830 149.770.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 240.913.804 91.143.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 110.617.974 240.913.804
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 136.990.130 240.913.804
Finansal Yatırımlar
5 8.403.983 10.921.134
Ticari Alacaklar
63.952.909 71.240.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 12.474 254.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 63.940.435 70.986.230
Diğer Alacaklar
1.472.456 1.893.320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.472.456 1.893.320
Türev Araçlar
10 18.517.207 3.740.888
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
18.517.207 3.425.449
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 315.439
Stoklar
12 0 20.577.955
Proje Halindeki Stoklar
12 397.604.468 365.097.309
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.698.859 3.318.556
Diğer Dönen Varlıklar
22.043 99.154
ARA TOPLAM
633.662.055 717.803.016
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
633.662.055 717.803.016
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 564.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 564.642
Diğer Alacaklar
16.187.911 13.669.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 15.103.118 12.631.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.084.793 1.038.107
Türev Araçlar
10 1.649.554 4.339.918
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.649.554 4.339.918
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 112.547.450 108.363.254
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.272.407.000 5.399.028.675
Maddi Duran Varlıklar
14 26.920.472 28.267.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.383.339 4.991.723
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.383.339 4.991.723
Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.822.743 11.439.782
Diğer Duranflara Diğer Borçlar
8 2.179.901 4.637.937
Türev Araçlar
10 21.875.881 30.223.912
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 15.160.681 446.152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 6.715.200 29.777.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.030.346 6.072.088
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.800.912 7.821.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17, 18 339.161 345.224
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.461.751 7.476.404
ARA TOPLAM
805.170.385 946.454.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
805.170.385 946.454.983
UZUN 630.664 584.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.684.269.844 1.323.196.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.489.440.229 2.269.651.135
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.607.213.978 4.020.450.560
Ödenmiş Sermaye
26 554.699.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-219.131 -4.592.411
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -1.025.675 -1.148.542
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-904.451 -1.074.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-121.224 -73.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -6.620.992 -47.332.651
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.768.639 7.370.271
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-22.389.631 -54.702.922
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-22.389.631 -54.702.922
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 112.319.777 116.693.057
Diğer Yedekler
19 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 2.313.038.012 1.884.229.243
Net Dönem Karı veya Zararı
-458.444.388 549.043.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.607.213.978 4.020.450.560
TOPLAM KAYNAKLAR
6.096.654.207 6.290.101.695
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 288.785.709 412.019.798
Satışların Maliyeti
20 -95.624.053 -91.479.466
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
193.161.656 320.540.332
BRÜT KAR (ZARAR)
193.161.656 320.540.332
Genel Yönetim Giderleri
21 -25.273.932 -24.321.214
Pazarlama Giderleri
21 -1.120.010 -1.569.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 44.909.593 38.431.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -42.022.798 -38.592.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
169.654.509 294.488.608
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 34.267.430 580.453.447
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -164.851.765 -9.779.099
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -4.384.640 350.473
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.685.534 865.513.429
Finansman Gelirleri
25 327.568.915 181.606.736
Finansman Giderleri
25 -820.698.837 -498.076.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-458.444.388 549.043.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-458.444.388 549.043.489
DÖNEM KARI (ZARARI)
-458.444.388 549.043.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- 0 0
Ana Ortaklık Payları
-458.444.388 549.043.489
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 26 -0,94000000 1,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
122.867 -722.505
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -47.602 -62.826
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 170.469 -659.679
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
40.711.659 -50.327.424
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 8.398.368 4.602.648
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 32.313.291 -53.664.818
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10 32.313.291 -53.664.818
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -1.265.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 -1.265.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.834.526 -51.049.929
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-417.609.862 497.993.560
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-417.609.862 497.993.560
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913588
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