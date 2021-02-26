***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.860.001 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -10.796 0 0 0 0 -415.241 0 0 0 2.767.623 -1.038.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 107.311.106 0 54.696.807 0 971.344.594 1.029.882.607 0 3.630.805.417 3.630.805.417Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-62.826 -659.679 4.602.648 -53.664.818 -1.265.254 549.043.489 497.993.560 497.993.560Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-107.616.007 -107.616.007 -107.616.007Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-732.410 0 732.410 -732.410 -732.410 -732.410Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.592.411 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -73.622 0 0 0 0 -1.074.920 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.592.411 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -73.622 0 0 0 0 -1.074.920 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.602 170.469 8.398.368 32.313.291 0 -458.444.388 -417.609.862 -417.609.862Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı124.608.000 -124.608.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)4.373.280 -4.373.280 4.373.280 4.373.280 4.373.280Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -219.131 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -121.224 0 0 0 0 -904.451 0 0 0 15.768.639 -22.389.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.319.777 0 54.696.807 0 2.313.038.012 -458.444.388 0 3.607.213.978 3.607.213.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI172.267.899 340.406.899Dönem Karı (Zararı)-458.444.388 549.043.489Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler622.059.300 -273.390.511Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 3.230.950 3.556.816Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.826.238 11.740.461Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.591.834 1.145.137Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 144.075.501 135.422.562Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler330.990.432 148.661.087Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 130.878.203 -570.289.533Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 4.384.640 -350.473Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler375.370 -2.891.753Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 -293.868 -384.815İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler38.097.296 124.103.571Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.517.151 13.254.610Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.228.727 63.693.683Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13.466.827 -1.826.083Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.399.621 -1.613.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.284.212 50.595.325Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.416.944 -6.129.502Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22.701.156 56.724.827Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları201.712.208 399.756.549Vergi İadeleri (Ödemeleri)-29.247.450 -59.311.405Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-196.859 -38.245YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.393.523 254.116İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 0 -225.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri228.518 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 15 -1.482.010 -1.927.081Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 24 4.559.901 3.564.815Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -5.699.932 -2.935.368Alınan Temettüler13 0 1.776.750FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-333.379.580 -197.813.995İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları4.373.280 -732.410İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.865.966.691 1.350.293.708Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.012.341.668 -1.249.218.968Türev Araçlardan Nakit Girişleri19.235.349 3.530.992Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-19.885.171 -16.137.906Ödenen Temettüler0 -107.616.007Ödenen Faiz6 -173.929.945 -189.450.158Alınan Faiz9.574.040 11.516.754Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -26.372.156 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-163.505.204 142.847.020Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi33.209.374 6.923.335NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-130.295.830 149.770.355DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 240.913.804 91.143.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 110.617.974 240.913.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 136.990.130 240.913.804Finansal Yatırımlar5 8.403.983 10.921.134Ticari Alacaklar63.952.909 71.240.896İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 12.474 254.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 63.940.435 70.986.230Diğer Alacaklar1.472.456 1.893.320İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.472.456 1.893.320Türev Araçlar10 18.517.207 3.740.888Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar18.517.207 3.425.449Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 315.439Stoklar12 0 20.577.955Proje Halindeki Stoklar12 397.604.468 365.097.309Peşin Ödenmiş Giderler9 6.698.859 3.318.556Diğer Dönen Varlıklar22.043 99.154ARA TOPLAM633.662.055 717.803.016TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR633.662.055 717.803.016DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 564.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 564.642Diğer Alacaklar16.187.911 13.669.637İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 15.103.118 12.631.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.084.793 1.038.107Türev Araçlar10 1.649.554 4.339.918Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.649.554 4.339.918Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 112.547.450 108.363.254Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.272.407.000 5.399.028.675Maddi Duran Varlıklar14 26.920.472 28.267.757Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.383.339 4.991.723Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.383.339 4.991.723Peşin Ödenmiş Giderler9 26.822.743 11.439.782Diğer Duranflara Diğer Borçlar8 2.179.901 4.637.937Türev Araçlar10 21.875.881 30.223.912Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 15.160.681 446.152Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 6.715.200 29.777.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.030.346 6.072.088Kısa Vadeli Karşılıklar7.800.912 7.821.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17, 18 339.161 345.224Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 7.461.751 7.476.404ARA TOPLAM805.170.385 946.454.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER805.170.385 946.454.983UZUN 630.664 584.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.684.269.844 1.323.196.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.489.440.229 2.269.651.135ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.607.213.978 4.020.450.560Ödenmiş Sermaye26 554.699.850 430.091.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-219.131 -4.592.411Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.712.389 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -1.025.675 -1.148.542Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-904.451 -1.074.920Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-121.224 -73.622Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -6.620.992 -47.332.651Yabancı Para Çevrim Farkları15.768.639 7.370.271Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-22.389.631 -54.702.922Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-22.389.631 -54.702.922Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 112.319.777 116.693.057Diğer Yedekler19 54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 2.313.038.012 1.884.229.243Net Dönem Karı veya Zararı-458.444.388 549.043.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.607.213.978 4.020.450.560TOPLAM KAYNAKLAR6.096.654.207 6.290.101.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 288.785.709 412.019.798Satışların Maliyeti20 -95.624.053 -91.479.466TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)193.161.656 320.540.332BRÜT KAR (ZARAR)193.161.656 320.540.332Genel Yönetim Giderleri21 -25.273.932 -24.321.214Pazarlama Giderleri21 -1.120.010 -1.569.247Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 44.909.593 38.431.601Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -42.022.798 -38.592.864ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)169.654.509 294.488.608Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 34.267.430 580.453.447Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -164.851.765 -9.779.099Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -4.384.640 350.473FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.685.534 865.513.429Finansman Gelirleri25 327.568.915 181.606.736Finansman Giderleri25 -820.698.837 -498.076.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-458.444.388 549.043.489SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-458.444.388 549.043.489DÖNEM KARI (ZARARI)-458.444.388 549.043.489Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar- 0 0Ana Ortaklık Payları-458.444.388 549.043.489Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 26 -0,94000000 1,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar122.867 -722.505Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -47.602 -62.826Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)13 170.469 -659.679Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar40.711.659 -50.327.424Yabancı Para Çevrim Farkları13 8.398.368 4.602.648Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 32.313.291 -53.664.818Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10 32.313.291 -53.664.818Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 -1.265.254Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 -1.265.254DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.834.526 -51.049.929TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-417.609.862 497.993.560Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-417.609.862 497.993.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913588BIST