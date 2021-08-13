***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2021 18:21
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 -1.148.542 7.370.271 -54.702.922 116.693.057 54.696.807 1.884.229.243 549.043.489 4.020.450.560 4.020.450.560
Transferler
549.043.489 -549.043.489
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
234.864 2.545.422 20.641.285 -213.322.481 -189.900.910 -189.900.910
Sermaye Arttırımı
124.608.000 -124.608.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.687 -14.687 14.687 14.687 14.687
Dönem Sonu Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -4.577.724 50.712.389 -4.109.167 -913.678 9.915.693 -34.061.637 116.678.370 54.696.807 2.308.679.419 -213.322.481 3.830.564.337 3.830.564.337
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Transferler
-458.444.388 458.444.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.814 7.178.558 16.184.544 -315.711.765 -292.166.849 -292.166.849
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -843.861 22.947.197 -6.205.087 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 -315.711.765 3.555.448.590 3.555.448.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.470.764 77.367.864
Dönem Karı (Zararı)
-315.711.765 -213.322.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
406.894.075 274.582.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.856.774 1.896.366
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 4.159.832 3.226.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.825.090 494.833
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 69.557.012 69.433.103
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
327.623.278 198.665.205
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 964.613 690.092
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
151.721 111.886
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-244.245 69.267
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 0 -5.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.794.467 36.705.660
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.504.258 -8.943.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.433.515 24.216.991
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.139.732 12.210.543
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.870.256 753.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.462.764 8.468.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.004.716 -8.625.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.541.952 17.093.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.387.843 97.965.262
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.675.201 -20.432.514
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-241.878 -164.884
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.541.847 -5.171.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 128.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 15 -268.965 -1.586.176
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 490.099
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.272.882 -4.203.694
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.419.731 -101.802.327
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.059.476 14.687
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 398.537.215 620.710.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -426.246.728 -629.456.157
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
11.756.425 5.951.793
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-5.938.050 -14.624.533
Ödenen Faiz
6 -104.503.473 -90.346.111
Alınan Faiz
10.314.774 5.947.894
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.901.893 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
189.348.648 -29.605.632
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
32.336.857 16.690.673
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.685.505 -12.914.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.944.804 246.302.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 334.630.309 233.387.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 365.904.358 139.316.960
Finansal Yatırımlar
5 6.899.725 8.403.983
Ticari Alacaklar
51.797.994 68.095.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 899.247 138
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.898.747 68.094.877
Diğer Alacaklar
5.726.271 3.512.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.726.271 3.512.738
Türev Araçlar
21.586.441 18.517.207
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 21.586.441 18.517.207
Stoklar
12 317.155 312.405
Proje Halindeki Stoklar
12 501.134.094 466.030.710
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.490.576 7.352.377
Diğer Dönen Varlıklar
1.446.280 275.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
967.302.894 711.816.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
967.302.894 711.816.606
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
18.446.824 16.766.272
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 16.870.606 15.103.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.576.218 1.663.154
Türev Araçlar
7.041.710 1.649.554
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 0 1.649.554
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 7.041.710 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 43.338.027 34.484.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.280.513.065 5.276.965.741
Maddi Duran Varlıklar
14 26.747.247 27.991.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.960.328 5.304.042
Şerefiye
707.175 707.175
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.253.153 4.596.867
Peşin Ödenmiş Giderler
9 34.647.295 26.889.087
Ertelenmiş Vergi Varlığı
563.933 524.115
Diğer Duran Varlıklar
2.872.594 2.485.654
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.419.131.023 5.393.060.925
TOPLAM VARLIKLAR
6.386.433.917 6.104.877.531
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 478.683.709 436.390.089
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 501.244.453 323.455.636
Ticari Borçlar
18.710.751 10.875.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 9.218.492 3.551.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.492.259 7.324.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.415.776 1.668.515
Diğer Borçlar
3.069.758 3.728.552
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.069.758 3.728.552
Türev Araçlar
14.439.066 21.875.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 13.292.212 15.160.681
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 1.146.854 6.715.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.222.721 4.845.313
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
191.079 62.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 11.364.344 9.269.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.068.874 768.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.295.470 8.500.712
ARA TOPLAM
1.034.341.657 812.171.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.034.341.657 812.171.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.787.984.193 1.675.979.854
Ticari Borçlar
4.414.938 4.739.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.414.938 4.739.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.075.592 2.925.230
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.168.947 1.848.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.168.947 1.848.090
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.796.643.670 1.685.492.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.830.985.327 2.497.663.553
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.555.448.590 3.607.213.978
Ödenmiş Sermaye
18 805.000.000 554.699.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.278.607 -219.131
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-843.861 -1.025.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-843.861 -1.025.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-843.861 -1.025.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.742.110 -6.620.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.947.197 15.768.639
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.205.087 -22.389.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.205.087 -22.389.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.379.253 112.319.777
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.844.534.148 2.313.038.012
Net Dönem Karı veya Zararı
-315.711.765 -458.444.388
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.555.448.590 3.607.213.978
TOPLAM KAYNAKLAR
6.386.433.917 6.104.877.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 142.391.093 135.043.035 73.142.971 30.215.577
Satışların Maliyeti
19 -40.186.040 -56.340.908 -21.193.479 -23.972.722
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.205.053 78.702.127 51.949.492 6.242.855
BRÜT KAR (ZARAR)
102.205.053 78.702.127 51.949.492 6.242.855
Genel Yönetim Giderleri
20 -15.120.642 -14.559.157 -6.918.761 -6.282.878
Pazarlama Giderleri
20 -1.128.249 -1.452.264 -495.135 -564.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 17.079.907 22.021.409 10.885.524 11.238.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.161.140 -17.724.107 -5.727.905 -9.834.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.874.929 66.988.008 49.693.215 800.175
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 5.099 0 5.099
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -964.613 -690.092 -482.069 -365.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.910.316 66.303.015 49.211.146 439.575
Finansman Gelirleri
24 90.646.594 90.943.499 58.662.759 57.744.598
Finansman Giderleri
24 -496.116.954 -370.457.109 -183.852.437 -163.972.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-315.560.044 -213.210.595 -75.978.532 -105.788.719
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-151.721 -111.886 -107.583 -2.946
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-191.539 -189.629 -150.143 -88.605
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.818 77.743 42.560 85.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-315.711.765 -213.322.481 -76.086.115 -105.791.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
-315.711.765 -213.322.481 -76.086.115 -105.791.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-315.711.765 -213.322.481 -76.086.115 -105.791.665
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,53000000 -0,09000000 -0,38000000 -0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
181.814 234.864 -190.721 -331.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.814 234.864 -190.721 -331.594
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.363.102 23.186.707 5.785.203 2.880.781
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.178.558 2.545.422 2.239.002 1.423.678
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.178.558 2.545.422 2.239.002 1.423.678
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 16.184.544 20.641.285 3.546.201 1.457.103
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.544.916 23.421.571 5.594.482 2.549.187
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-292.166.849 -189.900.910 -70.491.633 -103.242.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-292.166.849 -189.900.910 -70.491.633 -103.242.478
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958055
BIST