***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 -1.148.542 7.370.271 -54.702.922 116.693.057 54.696.807 1.884.229.243 549.043.489 4.020.450.560 4.020.450.560Transferler549.043.489 -549.043.489Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)234.864 2.545.422 20.641.285 -213.322.481 -189.900.910 -189.900.910Sermaye Arttırımı124.608.000 -124.608.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)14.687 -14.687 14.687 14.687 14.687Dönem Sonu Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -4.577.724 50.712.389 -4.109.167 -913.678 9.915.693 -34.061.637 116.678.370 54.696.807 2.308.679.419 -213.322.481 3.830.564.337 3.830.564.337Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978Transferler-458.444.388 458.444.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)181.814 7.178.558 16.184.544 -315.711.765 -292.166.849 -292.166.849Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -843.861 22.947.197 -6.205.087 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 -315.711.765 3.555.448.590 3.555.448.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.470.764 77.367.864Dönem Karı (Zararı)-315.711.765 -213.322.481Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler406.894.075 274.582.083Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.856.774 1.896.366Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 4.159.832 3.226.430Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.825.090 494.833Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 69.557.012 69.433.103Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler327.623.278 198.665.205Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 964.613 690.092Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler151.721 111.886Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-244.245 69.267Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler23 0 -5.099İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.794.467 36.705.660Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.504.258 -8.943.217Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.433.515 24.216.991Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.139.732 12.210.543Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.870.256 753.009İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.462.764 8.468.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-29.004.716 -8.625.572Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.541.952 17.093.906Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları87.387.843 97.965.262Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.675.201 -20.432.514Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-241.878 -164.884YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.541.847 -5.171.169Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 128.602Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 15 -268.965 -1.586.176Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 490.099Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.272.882 -4.203.694FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.419.731 -101.802.327Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.460.937 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.460.937 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-10.059.476 14.687Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 398.537.215 620.710.100Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -426.246.728 -629.456.157Türev Araçlardan Nakit Girişleri11.756.425 5.951.793Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-5.938.050 -14.624.533Ödenen Faiz6 -104.503.473 -90.346.111Alınan Faiz10.314.774 5.947.894Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.901.893 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)189.348.648 -29.605.632Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi32.336.857 16.690.673NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)221.685.505 -12.914.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 112.944.804 246.302.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 334.630.309 233.387.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 365.904.358 139.316.960Finansal Yatırımlar5 6.899.725 8.403.983Ticari Alacaklar51.797.994 68.095.015İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 899.247 138İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 50.898.747 68.094.877Diğer Alacaklar5.726.271 3.512.738İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.726.271 3.512.738Türev Araçlar21.586.441 18.517.207Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 21.586.441 18.517.207Stoklar12 317.155 312.405Proje Halindeki Stoklar12 501.134.094 466.030.710Peşin Ödenmiş Giderler9 12.490.576 7.352.377Diğer Dönen Varlıklar1.446.280 275.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM967.302.894 711.816.606TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR967.302.894 711.816.606DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar18.446.824 16.766.272İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 16.870.606 15.103.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.576.218 1.663.154Türev Araçlar7.041.710 1.649.554Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 0 1.649.554Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 7.041.710 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 43.338.027 34.484.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.280.513.065 5.276.965.741Maddi Duran Varlıklar14 26.747.247 27.991.675Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.960.328 5.304.042Şerefiye707.175 707.175Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.253.153 4.596.867Peşin Ödenmiş Giderler9 34.647.295 26.889.087Ertelenmiş Vergi Varlığı563.933 524.115Diğer Duran Varlıklar2.872.594 2.485.654TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.419.131.023 5.393.060.925TOPLAM VARLIKLAR6.386.433.917 6.104.877.531KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 478.683.709 436.390.089Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 501.244.453 323.455.636Ticari Borçlar18.710.751 10.875.726İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 9.218.492 3.551.691İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 9.492.259 7.324.035Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.415.776 1.668.515Diğer Borçlar3.069.758 3.728.552İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.069.758 3.728.552Türev Araçlar14.439.066 21.875.881Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 13.292.212 15.160.681Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 1.146.854 6.715.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.222.721 4.845.313Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü191.079 62.243Kısa Vadeli Karşılıklar17 11.364.344 9.269.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.068.874 768.616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.295.470 8.500.712ARA TOPLAM1.034.341.657 812.171.283TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.034.341.657 812.171.283UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.787.984.193 1.675.979.854Ticari Borçlar4.414.938 4.739.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.414.938 4.739.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.075.592 2.925.230Uzun Vadeli Karşılıklar2.168.947 1.848.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.168.947 1.848.090TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.796.643.670 1.685.492.270TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.830.985.327 2.497.663.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.555.448.590 3.607.213.978Ödenmiş Sermaye18 805.000.000 554.699.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-10.278.607 -219.131Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-843.861 -1.025.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-843.861 -1.025.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-843.861 -1.025.675Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.742.110 -6.620.992Yabancı Para Çevrim Farkları22.947.197 15.768.639Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.205.087 -22.389.631Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.205.087 -22.389.631Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler122.379.253 112.319.777Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.844.534.148 2.313.038.012Net Dönem Karı veya Zararı-315.711.765 -458.444.388TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.555.448.590 3.607.213.978TOPLAM KAYNAKLAR6.386.433.917 6.104.877.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 142.391.093 135.043.035 73.142.971 30.215.577Satışların Maliyeti19 -40.186.040 -56.340.908 -21.193.479 -23.972.722TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)102.205.053 78.702.127 51.949.492 6.242.855BRÜT KAR (ZARAR)102.205.053 78.702.127 51.949.492 6.242.855Genel Yönetim Giderleri20 -15.120.642 -14.559.157 -6.918.761 -6.282.878Pazarlama Giderleri20 -1.128.249 -1.452.264 -495.135 -564.527Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 17.079.907 22.021.409 10.885.524 11.238.943Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -12.161.140 -17.724.107 -5.727.905 -9.834.218ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.874.929 66.988.008 49.693.215 800.175Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 5.099 0 5.099Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -964.613 -690.092 -482.069 -365.699FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.910.316 66.303.015 49.211.146 439.575Finansman Gelirleri24 90.646.594 90.943.499 58.662.759 57.744.598Finansman Giderleri24 -496.116.954 -370.457.109 -183.852.437 -163.972.892SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-315.560.044 -213.210.595 -75.978.532 -105.788.719Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-151.721 -111.886 -107.583 -2.946Dönem Vergi (Gideri) Geliri-191.539 -189.629 -150.143 -88.605Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39.818 77.743 42.560 85.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-315.711.765 -213.322.481 -76.086.115 -105.791.665DÖNEM KARI (ZARARI)-315.711.765 -213.322.481 -76.086.115 -105.791.665Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-315.711.765 -213.322.481 -76.086.115 -105.791.665Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,53000000 -0,09000000 -0,38000000 -0,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar181.814 234.864 -190.721 -331.594Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)181.814 234.864 -190.721 -331.594Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar23.363.102 23.186.707 5.785.203 2.880.781Yabancı Para Çevrim Farkları7.178.558 2.545.422 2.239.002 1.423.678Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)7.178.558 2.545.422 2.239.002 1.423.678Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 16.184.544 20.641.285 3.546.201 1.457.103DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.544.916 23.421.571 5.594.482 2.549.187TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-292.166.849 -189.900.910 -70.491.633 -103.242.478Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-292.166.849 -189.900.910 -70.491.633 -103.242.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958055BIST