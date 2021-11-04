***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.773 -685 8.423.201 22.862.957 -435.461.108 -404.179.408 -404.179.408Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı124.608.000 -124.608.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.051.339 1.051.339 -1.051.339 -1.051.339 -1.051.339Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.643.750 0 0 -4.109.167 0 50.712.389 0 0 0 -77.395 0 0 0 0 -1.075.605 15.793.472 0 0 0 -31.839.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.744.396 0 54.696.807 0 2.307.613.393 -435.461.108 0 3.615.219.813 0 3.615.219.813Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 -4.109.167 50.712.389 -121.224 -904.451 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-458.444.388 458.444.388 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)119.510 -226.911 6.789.571 18.056.352 -250.001.683 -225.263.161 -225.263.161Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 -4.109.167 50.873.176 -1.714 -1.131.362 22.558.210 -4.333.279 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 -250.001.683 3.622.352.278 3.622.352.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI413.164.943 125.192.329Dönem Karı (Zararı)-250.001.683 -435.461.108Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler427.802.346 551.919.364Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 2.350.133 2.454.268Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.834.394 4.835.317Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.257.069 2.187.047Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 110.010.329 105.902.533Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler354.177.883 432.818.296Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -47.913.132 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.139.645 3.793.113İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 1.139.645 3.793.113Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-48.975 -61.309Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler19 -5.000 -9.901İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler250.356.892 27.645.888Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.221.238 -2.950.574Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.064.802 19.021.891Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.014.268 11.457.565Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.897.373 -761.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler238.630.223 878.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-30.521.799 -12.044.163Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)269.152.022 12.922.587Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları428.157.555 144.104.144Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.975.220 -18.714.956Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-17.392 -196.859YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.609.368 -5.314.123İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 -3.305.433 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 228.518Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-535.448 -1.201.777Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri570.000 1.009.901Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.338.487 -5.350.765FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-369.626.811 -279.459.987Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.460.937 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.460.937 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-10.059.476 -1.051.339Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 405.537.215 708.534.800Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -878.714.725 -842.661.045Türev Araçlardan Nakit Girişleri18.702.358 11.641.870Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-8.418.975 -17.252.098Ödenen Faiz6 -156.896.778 -130.113.693Alınan Faiz15.160.660 8.175.270Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -5.398.027 -16.733.752YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.928.764 -159.581.781Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi34.567.536 36.711.129NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.496.300 -122.870.652DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 110.617.974 240.913.804DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 176.114.274 118.043.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 207.884.457 136.990.130Finansal Yatırımlar5 10.625.221 8.403.983Ticari Alacaklar45.901.649 63.952.909İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 657.175 12.474İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 45.244.474 63.940.435Diğer Alacaklar8 2.938.387 1.472.456İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.938.387 1.472.456Türev Araçlar10 12.815.174 18.517.207Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7.493.318 18.517.207Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5.321.856 0Proje Halindeki Stoklar12 37.069.000 397.604.468Peşin Ödenmiş Giderler9 12.455.593 6.698.859Diğer Dönen Varlıklar154.204 22.043ARA TOPLAM329.843.685 633.662.055TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR329.843.685 633.662.055DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar19.046.595 16.187.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 18.033.870 15.103.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.012.725 1.084.793Türev Araçlar10 8.566.845 1.649.554Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 1.649.554Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8.566.845 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 121.275.899 112.547.450Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.737.180.487 5.272.407.000Maddi Duran Varlıklar25.516.464 26.920.472Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.972.662 4.383.339Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.972.662 4.383.339Peşin Ödenmiş Giderler9 41.044.120 26.822.743Diğer Duran Varlıklar14 2.659.617 2.073.683TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.959.262.689 5.462.992.152TOPLAM VARLIKLAR6.289.106.374 6.096.654.207KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 173.264.571 436.390.089Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 435.464.963 323.455.636Ticari Borçlar21.757.115 7.956.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 8.091.636 5.396.788İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.665.479 2.559.624Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.709.344 1.481.208Diğer Borçlar266.314.235 2.179.901İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 265.776.731 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 537.504 2.179.901Türev Araçlar10 10.352.384 21.875.881Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar8.206.972 15.160.681Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar2.145.412 6.715.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.647.784 4.030.346Kısa Vadeli Karşılıklar15 10.403.092 7.800.912Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar437.649 339.161Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.965.443 7.461.751ARA TOPLAM924.913.488 805.170.385TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER924.913.488 805.170.385UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.734.812.079 1.675.979.854Ticari Borçlar4.519.321 4.734.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.519.321 4.734.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.822.806 2.925.230Uzun Vadeli Karşılıklar686.402 630.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar686.402 630.664TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.741.840.608 1.684.269.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.666.754.096 2.489.440.229ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.622.352.278 3.607.213.978Ödenmiş Sermaye805.000.000 554.699.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-10.278.607 -219.131Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.133.076 -1.025.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.714 -121.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.714 -121.224Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.131.362 -904.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.224.931 -6.620.992Yabancı Para Çevrim Farkları22.558.210 15.768.639Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.333.279 -22.389.631Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.333.279 -22.389.631Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler122.379.253 112.319.777Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.844.534.148 2.313.038.012Net Dönem Karı veya Zararı-250.001.683 -458.444.388TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.622.352.278 3.607.213.978TOPLAM KAYNAKLAR6.289.106.374 6.096.654.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 256.154.477 206.572.641 118.116.971 79.205.177Satışların Maliyeti16 -58.487.862 -68.744.606 -22.161.847 -18.388.192TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)197.666.615 137.828.035 95.955.124 60.816.985BRÜT KAR (ZARAR)197.666.615 137.828.035 95.955.124 60.816.985Genel Yönetim Giderleri17 -20.502.294 -17.033.736 -6.760.881 -4.643.817Pazarlama Giderleri17 -832.200 -889.789 -131.514 -258.060Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 18.946.295 30.845.028 3.154.158 9.178.741Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -15.382.593 -25.611.939 -4.088.235 -8.643.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)179.895.823 125.137.599 88.128.652 56.450.484Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 47.918.132 9.901 47.918.132 4.802Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -1.139.645 -3.793.113 587.997 -1.530.438FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)226.674.310 121.354.387 136.634.781 54.924.848Finansman Gelirleri20 195.016.089 125.282.075 104.713.214 34.674.502Finansman Giderleri20 -671.692.082 -682.097.570 -175.637.913 -311.737.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627DÖNEM KARI (ZARARI)-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi pay başına kazanç 21 -0,49000000 0,08000000 -0,90000000 -0,40000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-107.401 -4.458 -289.215 -239.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)119.510 -3.773 -53.182 -91.736Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-226.911 -685 -236.033 -147.586Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-226.911 -685 -236.033 -147.586Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.845.923 31.286.158 1.482.821 8.099.451Yabancı Para Çevrim Farkları6.789.571 8.423.201 -388.987 5.877.779Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 18.056.352 22.862.957 1.871.808 2.221.672DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.738.522 31.281.700 1.193.606 7.860.129TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-225.263.161 -404.179.408 66.903.688 -214.278.498Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-225.263.161 -404.179.408 66.903.688 -214.278.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974963BIST