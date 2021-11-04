***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2021 19:40
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.773 -685 8.423.201 22.862.957 -435.461.108 -404.179.408 -404.179.408
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
124.608.000 -124.608.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.051.339 1.051.339 -1.051.339 -1.051.339 -1.051.339
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.643.750 0 0 -4.109.167 0 50.712.389 0 0 0 -77.395 0 0 0 0 -1.075.605 15.793.472 0 0 0 -31.839.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.744.396 0 54.696.807 0 2.307.613.393 -435.461.108 0 3.615.219.813 0 3.615.219.813
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 -4.109.167 50.712.389 -121.224 -904.451 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-458.444.388 458.444.388 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
119.510 -226.911 6.789.571 18.056.352 -250.001.683 -225.263.161 -225.263.161
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 -4.109.167 50.873.176 -1.714 -1.131.362 22.558.210 -4.333.279 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 -250.001.683 3.622.352.278 3.622.352.278
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
413.164.943 125.192.329
Dönem Karı (Zararı)
-250.001.683 -435.461.108
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
427.802.346 551.919.364
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 2.350.133 2.454.268
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.834.394 4.835.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.257.069 2.187.047
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 110.010.329 105.902.533
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
354.177.883 432.818.296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -47.913.132 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.139.645 3.793.113
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 1.139.645 3.793.113
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-48.975 -61.309
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 -5.000 -9.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
250.356.892 27.645.888
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.221.238 -2.950.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.064.802 19.021.891
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.014.268 11.457.565
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.897.373 -761.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
238.630.223 878.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.521.799 -12.044.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
269.152.022 12.922.587
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
428.157.555 144.104.144
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.975.220 -18.714.956
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.392 -196.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.609.368 -5.314.123
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -3.305.433 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 228.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-535.448 -1.201.777
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
570.000 1.009.901
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.338.487 -5.350.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-369.626.811 -279.459.987
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.059.476 -1.051.339
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 405.537.215 708.534.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -878.714.725 -842.661.045
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18.702.358 11.641.870
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-8.418.975 -17.252.098
Ödenen Faiz
6 -156.896.778 -130.113.693
Alınan Faiz
15.160.660 8.175.270
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -5.398.027 -16.733.752
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.928.764 -159.581.781
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
34.567.536 36.711.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.496.300 -122.870.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 110.617.974 240.913.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.114.274 118.043.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 207.884.457 136.990.130
Finansal Yatırımlar
5 10.625.221 8.403.983
Ticari Alacaklar
45.901.649 63.952.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 657.175 12.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.244.474 63.940.435
Diğer Alacaklar
8 2.938.387 1.472.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.938.387 1.472.456
Türev Araçlar
10 12.815.174 18.517.207
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7.493.318 18.517.207
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.321.856 0
Proje Halindeki Stoklar
12 37.069.000 397.604.468
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.455.593 6.698.859
Diğer Dönen Varlıklar
154.204 22.043
ARA TOPLAM
329.843.685 633.662.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
329.843.685 633.662.055
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
19.046.595 16.187.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 18.033.870 15.103.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.012.725 1.084.793
Türev Araçlar
10 8.566.845 1.649.554
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 1.649.554
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8.566.845 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 121.275.899 112.547.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.737.180.487 5.272.407.000
Maddi Duran Varlıklar
25.516.464 26.920.472
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.972.662 4.383.339
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.972.662 4.383.339
Peşin Ödenmiş Giderler
9 41.044.120 26.822.743
Diğer Duran Varlıklar
14 2.659.617 2.073.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.959.262.689 5.462.992.152
TOPLAM VARLIKLAR
6.289.106.374 6.096.654.207
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 173.264.571 436.390.089
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 435.464.963 323.455.636
Ticari Borçlar
21.757.115 7.956.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 8.091.636 5.396.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.665.479 2.559.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.709.344 1.481.208
Diğer Borçlar
266.314.235 2.179.901
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 265.776.731 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 537.504 2.179.901
Türev Araçlar
10 10.352.384 21.875.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8.206.972 15.160.681
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.145.412 6.715.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.647.784 4.030.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.403.092 7.800.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
437.649 339.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.965.443 7.461.751
ARA TOPLAM
924.913.488 805.170.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
924.913.488 805.170.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.734.812.079 1.675.979.854
Ticari Borçlar
4.519.321 4.734.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.519.321 4.734.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.822.806 2.925.230
Uzun Vadeli Karşılıklar
686.402 630.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
686.402 630.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.741.840.608 1.684.269.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.666.754.096 2.489.440.229
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.622.352.278 3.607.213.978
Ödenmiş Sermaye
805.000.000 554.699.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.278.607 -219.131
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.133.076 -1.025.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.714 -121.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.714 -121.224
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.131.362 -904.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.224.931 -6.620.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.558.210 15.768.639
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.333.279 -22.389.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.333.279 -22.389.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.379.253 112.319.777
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.844.534.148 2.313.038.012
Net Dönem Karı veya Zararı
-250.001.683 -458.444.388
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.622.352.278 3.607.213.978
TOPLAM KAYNAKLAR
6.289.106.374 6.096.654.207
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 256.154.477 206.572.641 118.116.971 79.205.177
Satışların Maliyeti
16 -58.487.862 -68.744.606 -22.161.847 -18.388.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
197.666.615 137.828.035 95.955.124 60.816.985
BRÜT KAR (ZARAR)
197.666.615 137.828.035 95.955.124 60.816.985
Genel Yönetim Giderleri
17 -20.502.294 -17.033.736 -6.760.881 -4.643.817
Pazarlama Giderleri
17 -832.200 -889.789 -131.514 -258.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 18.946.295 30.845.028 3.154.158 9.178.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -15.382.593 -25.611.939 -4.088.235 -8.643.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
179.895.823 125.137.599 88.128.652 56.450.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 47.918.132 9.901 47.918.132 4.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -1.139.645 -3.793.113 587.997 -1.530.438
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
226.674.310 121.354.387 136.634.781 54.924.848
Finansman Gelirleri
20 195.016.089 125.282.075 104.713.214 34.674.502
Finansman Giderleri
20 -671.692.082 -682.097.570 -175.637.913 -311.737.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-250.001.683 -435.461.108 65.710.082 -222.138.627
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi pay başına kazanç 21 -0,49000000 0,08000000 -0,90000000 -0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-107.401 -4.458 -289.215 -239.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
119.510 -3.773 -53.182 -91.736
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-226.911 -685 -236.033 -147.586
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-226.911 -685 -236.033 -147.586
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.845.923 31.286.158 1.482.821 8.099.451
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.789.571 8.423.201 -388.987 5.877.779
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 18.056.352 22.862.957 1.871.808 2.221.672
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.738.522 31.281.700 1.193.606 7.860.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-225.263.161 -404.179.408 66.903.688 -214.278.498
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-225.263.161 -404.179.408 66.903.688 -214.278.498
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974963
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