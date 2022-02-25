***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.602 170.469 8.398.368 32.313.291 -458.444.388 -417.609.862 -417.609.862Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı124.608.000 -124.608.000 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)4.373.280 -4.373.280 4.373.280 4.373.280 4.373.280Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -219.131 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 -121.224 0 0 0 0 -904.451 15.768.639 0 0 0 -22.389.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.319.777 0 54.696.807 0 2.313.038.012 -458.444.388 0 3.607.213.978 0 3.607.213.978Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -121.224 -904.451 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-458.444.388 458.444.388 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)78.789 -1.122.670 29.138.185 24.500.045 237.917.449 290.511.798 290.511.798Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 7.956.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 10.247.709 5.396.788İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 10.469.801 2.559.624Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.229.769 1.481.208Diğer Borçlar410.876.615 2.179.901İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 399.286.290 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.590.325 2.179.901Türev Araçlar10 2.677.325 21.875.881Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar2.677.325 15.160.681Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 6.715.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.238.059 4.030.346Kısa Vadeli Karşılıklar14.068.136 7.800.912Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17,18 436.907 339.161Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 13.631.229 7.461.751ARA TOPLAM1.232.515.769 805.170.385TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.232.515.769 805.170.385UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.335.504.936 1.675.979.854Ticari Borçlar5.403.831 4.734.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.403.831 4.734.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.447.311 2.925.230Uzun Vadeli Karşılıklar668.381 630.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 668.381 630.664TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.343.024.459 1.684.269.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.575.540.228 2.489.440.229ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.138.127.237 3.607.213.978Ödenmiş Sermaye26 805.000.000 554.699.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-10.278.607 -219.131Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -2.069.556 -1.025.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.435 -121.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.435 -121.224Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-2.027.121 -904.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 47.017.238 -6.620.992Yabancı Para Çevrim Farkları44.906.824 15.768.639Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)2.110.414 -22.389.631Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.110.414 -22.389.631Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 122.379.253 112.319.777Diğer Yedekler19 54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 1.844.534.148 2.313.038.012Net Dönem Karı veya Zararı237.917.449 -458.444.388TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.138.127.237 3.607.213.978TOPLAM KAYNAKLAR7.713.667.465 6.096.654.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 396.601.839 288.785.709Satışların Maliyeti20 -86.840.623 -95.624.053TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)309.761.216 193.161.656BRÜT KAR (ZARAR)309.761.216 193.161.656Genel Yönetim Giderleri21 -29.417.856 -25.273.932Pazarlama Giderleri21 -970.068 -1.120.010Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 79.736.461 44.909.593Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -27.788.502 -42.022.798ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)331.321.251 169.654.509Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.330.793.066 34.267.430Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -164.851.765Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 2.736.507 -4.384.640FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.664.850.824 34.685.534Finansman Gelirleri25 338.592.427 327.568.915Finansman Giderleri25 -1.765.525.802 -820.698.837SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)237.917.449 -458.444.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)237.917.449 -458.444.388DÖNEM KARI (ZARARI)237.917.449 -458.444.388Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları237.917.449 -458.444.388Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 26 0,12000000 -0,94000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.043.881 122.867Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 78.789 -47.602Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.122.670 170.469Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.122.670 170.469Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar53.638.230 40.711.659Yabancı Para Çevrim Farkları29.138.185 8.398.368Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 24.500.045 32.313.291DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.594.349 40.834.526TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)290.511.798 -417.609.862Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları290.511.798 -417.609.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004631BIST