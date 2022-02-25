***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 18:11
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.602 170.469 8.398.368 32.313.291 -458.444.388 -417.609.862 -417.609.862
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
124.608.000 -124.608.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.373.280 -4.373.280 4.373.280 4.373.280 4.373.280
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -219.131 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 -121.224 0 0 0 0 -904.451 15.768.639 0 0 0 -22.389.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.319.777 0 54.696.807 0 2.313.038.012 -458.444.388 0 3.607.213.978 0 3.607.213.978
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -121.224 -904.451 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-458.444.388 458.444.388 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.789 -1.122.670 29.138.185 24.500.045 237.917.449 290.511.798 290.511.798
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 7.956.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 10.247.709 5.396.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.469.801 2.559.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.229.769 1.481.208
Diğer Borçlar
410.876.615 2.179.901
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 399.286.290 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.590.325 2.179.901
Türev Araçlar
10 2.677.325 21.875.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.677.325 15.160.681
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 6.715.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.238.059 4.030.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.068.136 7.800.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17,18 436.907 339.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 13.631.229 7.461.751
ARA TOPLAM
1.232.515.769 805.170.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.232.515.769 805.170.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.335.504.936 1.675.979.854
Ticari Borçlar
5.403.831 4.734.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.403.831 4.734.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.447.311 2.925.230
Uzun Vadeli Karşılıklar
668.381 630.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 668.381 630.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.343.024.459 1.684.269.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.575.540.228 2.489.440.229
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.138.127.237 3.607.213.978
Ödenmiş Sermaye
26 805.000.000 554.699.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.278.607 -219.131
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -2.069.556 -1.025.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.435 -121.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.435 -121.224
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.027.121 -904.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 47.017.238 -6.620.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.906.824 15.768.639
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.110.414 -22.389.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.110.414 -22.389.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 122.379.253 112.319.777
Diğer Yedekler
19 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.844.534.148 2.313.038.012
Net Dönem Karı veya Zararı
237.917.449 -458.444.388
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.138.127.237 3.607.213.978
TOPLAM KAYNAKLAR
7.713.667.465 6.096.654.207
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 396.601.839 288.785.709
Satışların Maliyeti
20 -86.840.623 -95.624.053
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
309.761.216 193.161.656
BRÜT KAR (ZARAR)
309.761.216 193.161.656
Genel Yönetim Giderleri
21 -29.417.856 -25.273.932
Pazarlama Giderleri
21 -970.068 -1.120.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 79.736.461 44.909.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -27.788.502 -42.022.798
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
331.321.251 169.654.509
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.330.793.066 34.267.430
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -164.851.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 2.736.507 -4.384.640
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.664.850.824 34.685.534
Finansman Gelirleri
25 338.592.427 327.568.915
Finansman Giderleri
25 -1.765.525.802 -820.698.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
237.917.449 -458.444.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
237.917.449 -458.444.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
237.917.449 -458.444.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
237.917.449 -458.444.388
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) 26 0,12000000 -0,94000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.043.881 122.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 78.789 -47.602
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.122.670 170.469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.122.670 170.469
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
53.638.230 40.711.659
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.138.185 8.398.368
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 24.500.045 32.313.291
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.594.349 40.834.526
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
290.511.798 -417.609.862
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
290.511.798 -417.609.862
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004631
BIST