***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 -1.148.542 7.370.271 -54.702.922 116.693.057 54.696.807 1.884.229.243 549.043.489 4.020.450.560 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)122.867 8.398.368 32.313.291 -458.444.388 -417.609.862 -417.609.862Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı124.608.000 -124.608.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)4.373.280 -4.373.280 4.373.280 4.373.280 4.373.280Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-458.444.388 458.444.388 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.043.881 29.138.185 24.500.045 237.917.449 290.511.798 290.511.798Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 0 0 -10.278.607 0 50.873.176 -4.109.167 0 0 0 0 0 -2.069.556 0 0 0 0 0 44.906.824 0 0 0 2.110.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.379.253 0 54.696.807 0 1.844.534.148 237.917.449 0 4.138.127.237 4.138.127.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI486.702.060 169.416.760Dönem Karı (Zararı)237.917.449 -458.444.388Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.260.431 619.462.488Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 3.726.047 3.814.129Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-45.248.247 6.826.238Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.372.091 2.245.533Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 173.964.507 144.009.979Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.223.253.349 330.097.551Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.313.361.644 130.878.203Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 2.032.099 1.222.053Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.158.998 285.326Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-205.347 377.344Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 -17.431.422 -293.868İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler256.227.871 46.789.065Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.075.834 2.517.151Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler23.618.463 19.482.005Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.802.755 13.777.650Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.762.435 -1.453.885İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler243.725.562 12.466.144Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-61.464.472 -16.226.578Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)305.190.034 28.692.722Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları529.405.751 207.807.165Vergi İadeleri (Ödemeleri)-41.888.539 -37.901.257Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-815.152 -489.148YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI34.473.810 -3.181.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 228.518Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -4.291.610 -2.269.837Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,24 49.595.422 4.559.901Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -10.830.002 -5.699.932FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-560.736.083 -333.185.218Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.460.937 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.460.937 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-10.059.476 4.373.280Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.567.323.726 1.865.966.691Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.163.217.603 -2.012.341.668Türev Araçlardan Nakit Girişleri27.222.861 19.235.349Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-9.821.296 -19.885.171Ödenen Faiz6 -218.317.984 -173.929.945Alınan Faiz17.185.975 9.768.402Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -21.513.223 -26.372.156YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.560.213 -166.949.808Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi142.944.150 33.592.218NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.383.937 -133.357.590DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 112.944.804 246.302.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 216.328.741 112.944.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 264.214.120 139.316.960Finansal Yatırımlar5 9.479.817 8.403.983Ticari Alacaklar54.399.180 68.095.015İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 10.073 138İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 54.389.107 68.094.877Diğer Alacaklar11.747.295 3.512.738İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.747.295 3.512.738Türev Araçlar10 63.039.367 18.517.207Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 18.517.207Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar63.039.367 0Stoklar12 355.931 312.405Proje Halindeki Stoklar12 159.860.675 466.030.710Peşin Ödenmiş Giderler9 11.350.802 7.352.377Diğer Dönen Varlıklar383.981 275.211ARA TOPLAM574.831.168 711.816.606TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR574.831.168 711.816.606DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.823.479 16.766.272İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 19.158.867 15.103.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.664.612 1.663.154Türev Araçlar10 13.906.268 1.649.554Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 1.649.554Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar13.906.268 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 63.219.486 34.484.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 6.978.310.002 5.276.965.741Maddi Duran Varlıklar14 29.203.320 27.991.675Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.657.626 5.304.042Şerefiye707.175 707.175Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 3.950.451 4.596.867Peşin Ödenmiş Giderler9 40.648.730 26.889.087Ertelenmiş Vergi Varlığı489.160 524.115Diğer Duran Varlıklar16 3.326.784 2.485.654TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.154.584.855 5.393.060.925TOPLAM VARLIKLAR7.729.416.023 6.104.877.531KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 204.200.808 436.390.089Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 574.507.547 323.455.636Ticari Borçlar26.203.527 10.875.726İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 9.920.455 3.551.691İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 16.283.072 7.324.035Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.792.766 1.668.515Diğer Borçlar413.899.892 3.728.552İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 399.286.290 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 14.613.602 3.728.552Türev Araçlar10 2.677.325 21.875.881Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar2.677.325 15.160.681Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 6.715.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.480.349 4.845.313Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü743.521 62.243Kısa Vadeli Karşılıklar15.422.439 9.269.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17,18 850.232 768.616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 14.572.207 8.500.712ARA TOPLAM1.245.928.174 812.171.283TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.245.928.174 812.171.283UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.335.504.936 1.675.979.854Ticari Borçlar5.408.831 4.739.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.408.831 4.739.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.447.311 2.925.230Uzun Vadeli Karşılıklar2.999.534 1.848.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 2.999.534 1.848.090TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.345.360.612 1.685.492.270TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.591.288.786 2.497.663.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.138.127.237 3.607.213.978Ödenmiş Sermaye26 805.000.000 554.699.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-10.278.607 -219.131Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -2.069.556 -1.025.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.069.556 -1.025.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.069.556 -1.025.675Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 47.017.238 -6.620.992Yabancı Para Çevrim Farkları44.906.824 15.768.639Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)2.110.414 -22.389.631Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.110.414 -22.389.631Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 122.379.253 112.319.777Diğer Yedekler19 54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 1.844.534.148 2.313.038.012Net Dönem Karı veya Zararı237.917.449 -458.444.388TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.138.127.237 3.607.213.978TOPLAM KAYNAKLAR7.729.416.023 6.104.877.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 415.948.894 301.444.451Satışların Maliyeti20 -98.065.709 -105.719.172TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)317.883.185 195.725.279BRÜT KAR (ZARAR)317.883.185 195.725.279Genel Yönetim Giderleri21 -33.376.947 -28.958.067Pazarlama Giderleri21 -2.512.791 -2.454.329Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 84.477.679 45.271.803Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -30.248.733 -43.255.805ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)336.222.393 166.328.881Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.330.793.066 34.267.430Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -164.851.765Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -2.032.099 -1.222.053FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.664.983.360 34.522.493Finansman Gelirleri25 339.869.084 328.263.100Finansman Giderleri25 -1.765.775.997 -820.944.655SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)239.076.447 -458.159.062Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.158.998 -285.326Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.124.043 -334.989Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -34.955 49.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)237.917.449 -458.444.388DÖNEM KARI (ZARARI)237.917.449 -458.444.388Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları237.917.449 -458.444.388Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 26 0,12000000 -0,94000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.043.881 122.867Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -1.043.881 122.867Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar53.638.230 40.711.659Yabancı Para Çevrim Farkları29.138.185 8.398.368Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 24.500.045 32.313.291DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.594.349 40.834.526TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)290.511.798 -417.609.862Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları290.511.798 -417.609.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004636BIST