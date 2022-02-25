***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 18:12
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 -1.148.542 7.370.271 -54.702.922 116.693.057 54.696.807 1.884.229.243 549.043.489 4.020.450.560 4.020.450.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
122.867 8.398.368 32.313.291 -458.444.388 -417.609.862 -417.609.862
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
124.608.000 -124.608.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.373.280 -4.373.280 4.373.280 4.373.280 4.373.280
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-458.444.388 458.444.388 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.043.881 29.138.185 24.500.045 237.917.449 290.511.798 290.511.798
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 0 0 -10.278.607 0 50.873.176 -4.109.167 0 0 0 0 0 -2.069.556 0 0 0 0 0 44.906.824 0 0 0 2.110.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.379.253 0 54.696.807 0 1.844.534.148 237.917.449 0 4.138.127.237 4.138.127.237
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
486.702.060 169.416.760
Dönem Karı (Zararı)
237.917.449 -458.444.388
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.260.431 619.462.488
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 3.726.047 3.814.129
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-45.248.247 6.826.238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.372.091 2.245.533
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 173.964.507 144.009.979
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.223.253.349 330.097.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.313.361.644 130.878.203
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 2.032.099 1.222.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.158.998 285.326
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-205.347 377.344
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 -17.431.422 -293.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
256.227.871 46.789.065
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.075.834 2.517.151
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.618.463 19.482.005
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.802.755 13.777.650
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.762.435 -1.453.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
243.725.562 12.466.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-61.464.472 -16.226.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
305.190.034 28.692.722
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
529.405.751 207.807.165
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.888.539 -37.901.257
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-815.152 -489.148
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.473.810 -3.181.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 228.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -4.291.610 -2.269.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,24 49.595.422 4.559.901
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.830.002 -5.699.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-560.736.083 -333.185.218
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.059.476 4.373.280
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.567.323.726 1.865.966.691
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.163.217.603 -2.012.341.668
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
27.222.861 19.235.349
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.821.296 -19.885.171
Ödenen Faiz
6 -218.317.984 -173.929.945
Alınan Faiz
17.185.975 9.768.402
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -21.513.223 -26.372.156
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.560.213 -166.949.808
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
142.944.150 33.592.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.383.937 -133.357.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.944.804 246.302.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 216.328.741 112.944.804
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 264.214.120 139.316.960
Finansal Yatırımlar
5 9.479.817 8.403.983
Ticari Alacaklar
54.399.180 68.095.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 10.073 138
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 54.389.107 68.094.877
Diğer Alacaklar
11.747.295 3.512.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.747.295 3.512.738
Türev Araçlar
10 63.039.367 18.517.207
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 18.517.207
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
63.039.367 0
Stoklar
12 355.931 312.405
Proje Halindeki Stoklar
12 159.860.675 466.030.710
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.350.802 7.352.377
Diğer Dönen Varlıklar
383.981 275.211
ARA TOPLAM
574.831.168 711.816.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
574.831.168 711.816.606
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
20.823.479 16.766.272
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 19.158.867 15.103.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.664.612 1.663.154
Türev Araçlar
10 13.906.268 1.649.554
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 1.649.554
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13.906.268 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 63.219.486 34.484.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 6.978.310.002 5.276.965.741
Maddi Duran Varlıklar
14 29.203.320 27.991.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.657.626 5.304.042
Şerefiye
707.175 707.175
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.950.451 4.596.867
Peşin Ödenmiş Giderler
9 40.648.730 26.889.087
Ertelenmiş Vergi Varlığı
489.160 524.115
Diğer Duran Varlıklar
16 3.326.784 2.485.654
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.154.584.855 5.393.060.925
TOPLAM VARLIKLAR
7.729.416.023 6.104.877.531
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 204.200.808 436.390.089
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 574.507.547 323.455.636
Ticari Borçlar
26.203.527 10.875.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 9.920.455 3.551.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 16.283.072 7.324.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.792.766 1.668.515
Diğer Borçlar
413.899.892 3.728.552
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 399.286.290 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.613.602 3.728.552
Türev Araçlar
10 2.677.325 21.875.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.677.325 15.160.681
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 6.715.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.480.349 4.845.313
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
743.521 62.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.422.439 9.269.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17,18 850.232 768.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 14.572.207 8.500.712
ARA TOPLAM
1.245.928.174 812.171.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.245.928.174 812.171.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.335.504.936 1.675.979.854
Ticari Borçlar
5.408.831 4.739.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.408.831 4.739.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.447.311 2.925.230
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.999.534 1.848.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.999.534 1.848.090
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.345.360.612 1.685.492.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.591.288.786 2.497.663.553
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.138.127.237 3.607.213.978
Ödenmiş Sermaye
26 805.000.000 554.699.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.278.607 -219.131
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -2.069.556 -1.025.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.069.556 -1.025.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.069.556 -1.025.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 47.017.238 -6.620.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.906.824 15.768.639
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.110.414 -22.389.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.110.414 -22.389.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 122.379.253 112.319.777
Diğer Yedekler
19 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.844.534.148 2.313.038.012
Net Dönem Karı veya Zararı
237.917.449 -458.444.388
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.138.127.237 3.607.213.978
TOPLAM KAYNAKLAR
7.729.416.023 6.104.877.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 415.948.894 301.444.451
Satışların Maliyeti
20 -98.065.709 -105.719.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
317.883.185 195.725.279
BRÜT KAR (ZARAR)
317.883.185 195.725.279
Genel Yönetim Giderleri
21 -33.376.947 -28.958.067
Pazarlama Giderleri
21 -2.512.791 -2.454.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 84.477.679 45.271.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -30.248.733 -43.255.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
336.222.393 166.328.881
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.330.793.066 34.267.430
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -164.851.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -2.032.099 -1.222.053
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.664.983.360 34.522.493
Finansman Gelirleri
25 339.869.084 328.263.100
Finansman Giderleri
25 -1.765.775.997 -820.944.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
239.076.447 -458.159.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.158.998 -285.326
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.124.043 -334.989
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -34.955 49.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
237.917.449 -458.444.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
237.917.449 -458.444.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
237.917.449 -458.444.388
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) 26 0,12000000 -0,94000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.043.881 122.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.043.881 122.867
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
53.638.230 40.711.659
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.138.185 8.398.368
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 24.500.045 32.313.291
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.594.349 40.834.526
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
290.511.798 -417.609.862
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
290.511.798 -417.609.862
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004636
BIST