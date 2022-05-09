***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -121.224 -904.451 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-458.444.388 458.444.388 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)212.463 160.071 4.939.557 12.638.343 -239.625.650 -221.675.216 -221.675.216Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 0Sermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-18.050 18.050 -18.050 -18.050 -18.050Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -237.181 50.873.176 -4.109.167 91.239 -9.751.288 112.337.827 54.696.807 1.854.575.574 -239.625.650 3.635.981.649 3.635.981.649Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -42.435 -2.027.121 44.906.824 2.110.414 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 237.917.449 4.138.127.237 4.138.127.237Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler237.917.449 -237.917.449 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.611 368.044 4.590.535 47.241.013 -196.469.075 -144.262.872 -144.262.872Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -35.824 -1.659.077 49.497.359 49.351.427 122.379.253 54.696.807 2.082.451.597 -196.469.075 3.993.864.365 3.993.864.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI302.034.305 24.626.020Dönem Karı (Zararı)-196.469.075 -239.625.650Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler207.008.937 280.559.220Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 868.910 796.903Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18 0 2.003.596Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.813.574 2.456.618Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler74.386.820 36.444.932Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler129.643.348 237.918.990Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 571.592 1.033.532Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-275.307 -95.351İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler319.210.062 -12.329.666Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.234.675 1.324.870Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler351.272 9.376.972Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-580.697 -6.494.199Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-494.126 4.176.525İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler318.698.938 -20.713.834Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.122.456 -20.665.135Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)330.821.394 -48.699Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları329.749.924 28.603.904Vergi İadeleri (Ödemeleri)-27.715.619 -3.977.884YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.986.908 -703.749İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-2.335.175 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-217.824 -22.427Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -433.909 -681.322FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.575.214 184.696.545Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.460.937Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.460.93 -853.470 -3.259.824Ödenen Faiz6 -68.579.391 -51.561.119Alınan Faiz2.178.873 1.849.624Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -4.708.662 -3.539.590YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)213.472.183 208.618.816Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi36.057.280 19.658.898NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)249.529.463 228.277.714DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 209.125.601 110.617.974DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 458.655.064 338.895.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 511.249.105 257.010.980Finansal Yatırımlar5 8.245.142 9.479.817Ticari Alacaklar7 50.998.949 46.417.008İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 1.374.257 277.594İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar49.624.692 46.139.414Diğer Alacaklar2.978.611 2.786.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.978.611 2.786.193Türev Araçlar10 59.196.826 63.039.367Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar2.235.105 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar56.961.721 63.039.367Proje Halindeki Stoklar12 95.610.150 91.097.666Peşin Ödenmiş Giderler9 29.696.600 10.490.353Diğer Dönen Varlıklar179.344 130.967ARA TOPLAM758.154.727 480.452.351TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR758.154.727 480.452.351DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar21.485.075 20.180.692İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 20.487.137 19.158.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 997.938 1.021.825Türev Araçlar10 42.874.268 13.906.268Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar42.874.268 13.906.268Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 157.827.069 151.104.907Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 6.972.955.424 6.972.521.515Maddi Duran Varlıklar27.590.188 28.117.630Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.712.731 3.836.376Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.712.731 3.836.376Peşin Ödenmiş Giderler9 39.427.145 40.637.839Diğer Duran Varlıklar14 3.146.109 2.909.887TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.269.018.009 7.233.215.114TOPLAM VARLIKLAR8.027.172.736 7.713.667.465KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 288.341.733 204.200.808Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 604.714.000 574.507.547Ticari Borçlar19.815.817 20.717.510İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 16.148.916 10.247.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.666.901 10.469.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar916.879 2.229.769Diğer Borçlar673.230.650 410.876.615İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 665.331.423 399.286.290İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.899.227 11.590.325Türev Araçlar10 1.061.234 2.677.325Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.061.234 2.677.325Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.455.638 3.238.059Kısa Vadeli Karşılıklar15 14.859.597 14.068.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar635.471 436.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.224.126 13.631.229ARA TOPLAM1.609.395.548 1.232.515.769TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.609.395.548 1.232.515.769UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.415.786.481 2.335.504.936Ticari Borçlar6.095.120 5.403.831İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.095.120 5.403.831Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.091.492 1.447.311Uzun Vadeli Karşılıklar939.730 668.381Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar939.730 668.381TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.423.912.823 2.343.024.459TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.033.308.371 3.575.540.228ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.993.864.365 4.138.127.237Ödenmiş Sermaye20 805.000.000 805.000.000Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-10.278.607 -10.278.607Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.873.176Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.694.901 -2.069.556Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.824 -42.435Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.824 -42.435Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.659.077 -2.027.121Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)98.848.786 47.017.238Yabancı Para Çevrim Farkları49.497.359 44.906.824Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)49.351.427 2.110.414Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)49.351.427 2.110.414Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler122.379.253 122.379.253Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.082.451.597 1.844.534.148Net Dönem Karı veya Zararı-196.469.075 237.917.449TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.993.864.365 4.138.127.237TOPLAM KAYNAKLAR8.027.172.736 7.713.667.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 147.887.655 67.149.918Satışların Maliyeti16 -29.495.380 -16.909.696TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)118.392.275 50.240.222BRÜT KAR (ZARAR)118.392.275 50.240.222Genel Yönetim Giderleri17 -10.415.735 -7.357.086Pazarlama Giderleri17 -334.348 -390.547Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 9.153.240 5.329.954Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -5.689.892 -5.951.752ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.105.540 41.870.791Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -571.592 -1.033.532FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)110.533.948 40.837.259Finansman Gelirleri19 70.489.289 31.777.143Finansman Giderleri19 -377.492.312 -312.240.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-196.469.075 -239.625.650SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-0,43000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar374.655 372.534Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.611 212.463Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar13 368.044 160.071Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar51.831.548 52.206.203 17.950.434TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-144.262.872 -221.675.216Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-144.262.872 -221.675.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027905BIST