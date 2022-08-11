***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 19:07
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -121.224 -904.451 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Transferler
-458.444.388 458.444.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
172.692 9.122 7.178.558 16.184.544 -315.711.765 -292.166.849 -292.166.849
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 51.468 -895.329 22.947.197 -6.205.087 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 -315.711.765 3.555.448.590 3.555.448.590
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -42.435 -2.027.121 44.906.824 2.110.414 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 237.917.449 4.138.127.237 4.138.127.237
Transferler
237.917.449 -237.917.449
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.330 -359.581 8.387.411 71.994.143 2.770.795.188 2.850.710.831 2.850.710.831
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -148.765 -2.386.702 53.294.235 74.104.557 122.379.253 54.696.807 2.082.451.597 2.770.795.188 6.988.838.068 6.988.838.068
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
341.302.335 77.230.448
Dönem Karı (Zararı)
2.770.795.188 -315.711.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.630.955.722 407.328.887
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.681.763 1.581.048
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 0 4.159.832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
871.626 1.824.929
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 176.427.301 69.709.568
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
401.576.633 328.340.253
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.188.074.373 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -204.287 1.727.642
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-199.385 -14.385
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -23.035.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
260.978.463 -4.717.987
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.767.890 1.504.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.925.368 23.230.630
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.428.276 -18.115.191
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.360.201 4.270.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
271.739.796 -15.608.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.397.878 -24.064.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
289.137.674 8.456.256
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
400.817.929 86.899.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-59.396.467 -9.651.295
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-119.127 -17.392
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
39.471.566 -6.832.271
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -2.335.175 -3.305.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -934.350 -253.956
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 43.175.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -433.909 -3.272.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.253.620 119.235.461
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.460.937
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.460.937
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -10.059.476
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 792.721.654 398.537.215
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -934.800.937 -426.246.728
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
92.864.614 11.756.425
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-894.722 -5.938.050
Ödenen Faiz
6 -152.505.817 -104.503.473
Alınan Faiz
8.343.101 10.130.504
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.981.513 -4.901.893
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.520.281 189.633.638
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
46.510.855 32.208.478
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.031.136 221.842.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 209.125.601 110.617.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 430.156.737 332.460.090
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 490.023.629 257.010.980
Finansal Yatırımlar
5 13.247.707 9.479.817
Ticari Alacaklar
60.333.842 46.417.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 488.191 277.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 59.845.651 46.139.414
Diğer Alacaklar
3.419.666 2.786.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.419.666 2.786.193
Türev Araçlar
10 66.529.611 63.039.367
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7.719.861 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
58.809.750 63.039.367
Proje Halindeki Stoklar
12 101.761.838 91.097.666
Peşin Ödenmiş Giderler
9 36.056.042 10.490.353
Diğer Dönen Varlıklar
597.486 130.967
ARA TOPLAM
771.969.821 480.452.351
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
771.969.821 480.452.351
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
23.112.897 20.180.692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 22.191.659 19.158.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 921.238 1.021.825
Türev Araçlar
10 45.516.916 13.906.268
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
45.516.916 13.906.268
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 161.672.199 151.104.907
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.140.889.797 6.972.521.515
Maddi Duran Varlıklar
14 27.615.313 28.117.630
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.591.280 3.836.376
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.591.280 3.836.376
Peşin Ödenmiş Giderler
9 38.459.456 40.637.839
Diğer Duran Varlıklar
16 3.446.704 2.909.887
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.444.304.562 7.233.215.114
TOPLAM VARLIKLAR
11.216.274.383 7.713.667.465
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 389.672.075 204.200.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 647.216.790 574.507.547
Ticari Borçlar
23.684.042 20.717.510
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 19.531.631 10.247.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.152.411 10.469.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.846.408 2.229.769
Diğer Borçlar
609.649.387 410.876.615
İlişkili Taraflara Diğer Borkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 18.882.155 11.590.325
Türev Araçlar
10 0 2.677.325
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 2.677.325
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 8.075.672 3.238.059
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 12.704.547 14.068.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
904.704 436.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.799.843 13.631.229
ARA TOPLAM
1.692.848.921 1.232.515.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.692.848.921 1.232.515.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.526.559.106 2.335.504.936
Ticari Borçlar
6.278.093 5.403.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.278.093 5.403.831
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 812.994 1.447.311
Uzun Vadeli Karşılıklar
937.201 668.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
937.201 668.381
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.534.587.394 2.343.024.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.227.436.315 3.575.540.228
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.988.838.068 4.138.127.237
Ödenmiş Sermaye
18 805.000.000 805.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.278.607 -10.278.607
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.873.176
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.535.467 -2.069.556
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.765 -42.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.765 -42.435
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
127.398.792 47.017.238
Yabancı Para Çevrim Farkları
53.294.235 44.906.824
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
74.104.557 2.110.414
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
74.104.557 2.110.414
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.379.253 122.379.253
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.082.451.597 1.844.534.148
Net Dönem Karı veya Zararı
2.770.795.188 237.917.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.988.838.068 4.138.127.237
TOPLAM KAYNAKLAR
11.216.274.383 7.713.667.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 333.831.464 138.037.506 185.943.809 70.887.588
Satışların Maliyeti
19 -71.892.769 -36.326.015 -42.397.389 -19.416.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
261.938.695 101.711.491 143.546.420 51.471.269
BRÜT KAR (ZARAR)
261.938.695 101.711.491 143.546.420 51.471.269
Genel Yönetim Giderleri
20 -23.701.013 -13.741.413 -13.285.278 -6.384.327
Pazarlama Giderleri
20 -694.577 -700.686 -360.229 -310.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 13.533.531 15.792.137 4.380.291 10.462.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -17.004.580 -11.294.358 -11.314.688 -5.342.606
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
234.072.056 91.767.171 122.966.516 49.896.380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.211.109.373 0 3.211.109.373 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 204.287 -1.727.642 775.879 -694.110
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.445.385.716 90.039.529 3.334.851.768 49.202.270
Finansman Gelirleri
24 184.414.151 90.302.875 113.924.862 58.525.732
Finansman Giderleri
24 -859.004.679 -496.054.169 -481.512.367 -183.814.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 25 3,44000000 -0,53000000 3,69000000 -0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-465.911 181.814 -840.566 -190.720
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-106.330 172.692 -112.941 -39.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-359.581 9.122 -727.625 -150.949
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
80.381.554 23.363.102 28.550.006 5.785.202
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.387.411 7.178.558 3.796.876 2.239.001
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 71.994.143 16.184.544 24.753.130 3.546.201
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.915.643 23.544.916 27.709.440 5.594.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.850.710.831 -292.166.849 2.994.973.703 -70.491.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.850.710.831 -292.166.849 2.994.973.703 -70.491.633
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054800
BIST