***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -121.224 -904.451 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978Transferler-458.444.388 458.444.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)172.692 9.122 7.178.558 16.184.544 -315.711.765 -292.166.849 -292.166.849Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 51.468 -895.329 22.947.197 -6.205.087 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 -315.711.765 3.555.448.590 3.555.448.590Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -42.435 -2.027.121 44.906.824 2.110.414 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 237.917.449 4.138.127.237 4.138.127.237Transferler237.917.449 -237.917.449Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-106.330 -359.581 8.387.411 71.994.143 2.770.795.188 2.850.710.831 2.850.710.831Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -148.765 -2.386.702 53.294.235 74.104.557 122.379.253 54.696.807 2.082.451.597 2.770.795.188 6.988.838.068 6.988.838.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI341.302.335 77.230.448Dönem Karı (Zararı)2.770.795.188 -315.711.765Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.630.955.722 407.328.887Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.681.763 1.581.048Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 0 4.159.832Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler871.626 1.824.929Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 176.427.301 69.709.568Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler401.576.633 328.340.253Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.188.074.373 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 -204.287 1.727.642Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-199.385 -14.385Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler23 -23.035.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler260.978.463 -4.717.987Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.767.890 1.504.258Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.925.368 23.230.630Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.428.276 -18.115.191Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.360.201 4.270.446İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler271.739.796 -15.608.130Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-17.397.878 -24.064.386Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)289.137.674 8.456.256Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları400.817.929 86.899.135Vergi İadeleri (Ödemeleri)-59.396.467 -9.651.295Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-119.127 -17.392YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI39.471.566 -6.832.271İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 -2.335.175 -3.305.433Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -934.350 -253.956Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 43.175.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -433.909 -3.272.882FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-206.253.620 119.235.461Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.460.937Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.460.937İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -10.059.476Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 792.721.654 398.537.215Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -934.800.937 -426.246.728Türev Araçlardan Nakit Girişleri92.864.614 11.756.425Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-894.722 -5.938.050Ödenen Faiz6 -152.505.817 -104.503.473Alınan Faiz8.343.101 10.130.504Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-11.981.513 -4.901.893YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)174.520.281 189.633.638Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi46.510.855 32.208.478NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)221.031.136 221.842.116DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 209.125.601 110.617.974DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 430.156.737 332.460.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 490.023.629 257.010.980Finansal Yatırımlar5 13.247.707 9.479.817Ticari Alacaklar60.333.842 46.417.008İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 488.191 277.594İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 59.845.651 46.139.414Diğer Alacaklar3.419.666 2.786.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.419.666 2.786.193Türev Araçlar10 66.529.611 63.039.367Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7.719.861 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar58.809.750 63.039.367Proje Halindeki Stoklar12 101.761.838 91.097.666Peşin Ödenmiş Giderler9 36.056.042 10.490.353Diğer Dönen Varlıklar597.486 130.967ARA TOPLAM771.969.821 480.452.351TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR771.969.821 480.452.351DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar23.112.897 20.180.692İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 22.191.659 19.158.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 921.238 1.021.825Türev Araçlar10 45.516.916 13.906.268Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar45.516.916 13.906.268Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 161.672.199 151.104.907Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.140.889.797 6.972.521.515Maddi Duran Varlıklar14 27.615.313 28.117.630Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.591.280 3.836.376Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 3.591.280 3.836.376Peşin Ödenmiş Giderler9 38.459.456 40.637.839Diğer Duran Varlıklar16 3.446.704 2.909.887TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.444.304.562 7.233.215.114TOPLAM VARLIKLAR11.216.274.383 7.713.667.465KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 389.672.075 204.200.808Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 647.216.790 574.507.547Ticari Borçlar23.684.042 20.717.510İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 19.531.631 10.247.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.152.411 10.469.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.846.408 2.229.769Diğer Borçlar609.649.387 410.876.615İlişkili Taraflara Diğer Borkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 18.882.155 11.590.325Türev Araçlar10 0 2.677.325Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 2.677.325Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 8.075.672 3.238.059Kısa Vadeli Karşılıklar17 12.704.547 14.068.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar904.704 436.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.799.843 13.631.229ARA TOPLAM1.692.848.921 1.232.515.769TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.692.848.921 1.232.515.769UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.526.559.106 2.335.504.936Ticari Borçlar6.278.093 5.403.831İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.278.093 5.403.831Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 812.994 1.447.311Uzun Vadeli Karşılıklar937.201 668.381Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar937.201 668.381TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.534.587.394 2.343.024.459TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.227.436.315 3.575.540.228ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.988.838.068 4.138.127.237Ödenmiş Sermaye18 805.000.000 805.000.000Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-10.278.607 -10.278.607Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.873.176Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.535.467 -2.069.556Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.765 -42.435Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.765 -42.435Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar127.398.792 47.017.238Yabancı Para Çevrim Farkları53.294.235 44.906.824Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)74.104.557 2.110.414Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)74.104.557 2.110.414Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler122.379.253 122.379.253Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.082.451.597 1.844.534.148Net Dönem Karı veya Zararı2.770.795.188 237.917.449TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.988.838.068 4.138.127.237TOPLAM KAYNAKLAR11.216.274.383 7.713.667.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 333.831.464 138.037.506 185.943.809 70.887.588Satışların Maliyeti19 -71.892.769 -36.326.015 -42.397.389 -19.416.319TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)261.938.695 101.711.491 143.546.420 51.471.269BRÜT KAR (ZARAR)261.938.695 101.711.491 143.546.420 51.471.269Genel Yönetim Giderleri20 -23.701.013 -13.741.413 -13.285.278 -6.384.327Pazarlama Giderleri20 -694.577 -700.686 -360.229 -310.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 13.533.531 15.792.137 4.380.291 10.462.183Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -17.004.580 -11.294.358 -11.314.688 -5.342.606ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)234.072.056 91.767.171 122.966.516 49.896.380Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 3.211.109.373 0 3.211.109.373 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 204.287 -1.727.642 775.879 -694.110FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.445.385.716 90.039.529 3.334.851.768 49.202.270Finansman Gelirleri24 184.414.151 90.302.875 113.924.862 58.525.732Finansman Giderleri24 -859.004.679 -496.054.169 -481.512.367 -183.814.117SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115DÖNEM KARI (ZARARI)2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 25 3,44000000 -0,53000000 3,69000000 -0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-465.911 181.814 -840.566 -190.720Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-106.330 172.692 -112.941 -39.771Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-359.581 9.122 -727.625 -150.949Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar80.381.554 23.363.102 28.550.006 5.785.202Yabancı Para Çevrim Farkları8.387.411 7.178.558 3.796.876 2.239.001Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 71.994.143 16.184.544 24.753.130 3.546.201DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.915.643 23.544.916 27.709.440 5.594.482TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.850.710.831 -292.166.849 2.994.973.703 -70.491.633Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.850.710.831 -292.166.849 2.994.973.703 -70.491.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054800BIST