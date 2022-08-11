***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978Transferler-458.444.388 458.444.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)181.814 7.178.558 16.184.544 -315.711.765 -292.166.849 -292.166.849Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -843.861 22.947.197 -6.205.087 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 -315.711.765 3.555.448.590 3.555.448.590Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -2.069.556 44.906.824 2.110.414 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 237.917.449 4.138.127.237 4.138.127.237Transferler237.917.449 -237.917.449Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-465.911 8.387.411 71.994.143 2.770.795.188 2.850.710.831 2.850.710.831Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 0 0 -10.278.607 0 50.873.176 -4.109.167 0 0 0 0 0 -2.535.467 0 0 0 0 0 53.294.235 0 0 0 74.104.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.379.253 0 54.696.807 0 2.082.451.597 2.770.795.188 0 6.988.838.068 0 6.988.838.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI339.547.664 73.470.764Dönem Karı (Zararı)2.770.795.188 -315.711.765Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.629.782.294 406.894.075Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 2.042.246 1.856.774Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 0 4.159.832Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.373.880 2.825.090Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 176.017.925 69.557.012Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler398.293.183 327.623.278Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.188.074.373 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 1.345.507 964.613Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.453.712 151.721Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-199.374 -244.245Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler23 -23.035.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler269.624.602 -3.794.467Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.767.890 1.504.258Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.424.463 22.433.515Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.815.725 -18.139.732Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.447.157 6.870.256İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler272.185.523 -16.462.764Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-27.933.089 -29.004.716Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)300.118.612 12.541.952Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları410.637.496 87.387.843Vergi İadeleri (Ödemeleri)-70.176.782 -13.675.201Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-913.050 -241.878YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI41.294.882 -3.541.847Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -1.446.209 -268.965Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 43.175.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -433.909 -3.272.882FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-205.637.763 119.419.731Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.460.937Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.460.937İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -10.059.476Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 792.721.654 398.537.215Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -934.800.937 -426.246.728Türev Araçlardan Nakit Girişleri92.864.614 11.756.425Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-894.722 -5.938.050Ödenen Faiz6 -152.505.817 -104.503.473Alınan Faiz8.958.958 10.314.774Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-11.981.513 -4.901.893YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)175.204.783 189.348.648Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi47.027.256 32.336.857NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)222.232.039 221.685.505DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 216.328.741 112.944.804DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 438.560.780 334.630.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 498.427.672 264.214.120Finansal Yatırımlar5 13.247.707 9.479.817Ticari Alacaklar66.250.384 54.399.180İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 424.383 10.073İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 65.826.001 54.389.107Diğer Alacaklar18.141.852 11.747.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 18.141.852 11.747.295Türev Araçlar10 66.529.611 63.039.367Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7.719.861 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar58.809.750 63.039.367Stoklar12 723.588 355.931Proje Halindeki Stoklar12 170.544.639 159.860.675Peşin Ödenmiş Giderler9 37.324.937 11.350.802Diğer Dönen Varlıklar2.236.394 383.981ARA TOPLAM873.426.784 574.831.168TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR873.426.784 574.831.168DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar23.823.144 20.823.479İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 22.191.659 19.158.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.631.485 1.664.612Türev Araçlar10 45.516.916 13.906.268Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar45.516.916 13.906.268Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 72.120.199 63.219.486Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.147.140.218 6.978.310.002Maddi Duran Varlıklar14 28.911.609 29.203.320Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.353.300 4.657.626Şerefiye707.175 707.175Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 3.646.125 3.950.451Peşin Ödenmiş Giderler9 38.674.849 40.648.730Ertelenmiş Vergi Varlığı188.714 489.160Diğer Duran Varlıklar16 3.866.550 3.326.784TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.364.595.499 7.154.584.855TOPLAM VARLIKLAR11.238.022.283 7.729.416.023KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 389.672.075 204.200.808Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 647.216.790 574.507.547Ticari Borçlar32.503.565 26.203.527İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 21.721.074 9.920.455İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 10.782.491 16.283.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.505.916 4.792.766Diğer Borçlar612.922.677 413.899.892İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 590.767.232 399.286.290İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 22.155.445 14.613.602Türev Araçlar10 0 2.677.325Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 2.677.325Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 8.965.943 3.480.349Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü525.769 743.521Kısa Vadeli Karşılıklar17 ar13.473.271 14.572.207ARA TOPLAM1.711.683.532 1.245.928.174TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.711.683.532 1.245.928.174UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.526.559.106 2.335.504.936Ticari Borçlar6.283.093 5.408.831İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.283.093 5.408.831Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 812.994 1.447.311Uzun Vadeli Karşılıklar3.845.490 2.999.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.845.490 2.999.534TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.537.500.683 2.345.360.612TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.249.184.215 3.591.288.786ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.988.838.068 4.138.127.237Ödenmiş Sermaye18 805.000.000 805.000.000Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-10.278.607 -10.278.607Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.873.176Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.535.467 -2.069.556Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.535.467 -2.069.556Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.535.467 -2.069.556Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)127.398.792 47.017.238Yabancı Para Çevrim Farkları53.294.235 44.906.824Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)74.104.557 2.110.414Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)74.104.557 2.110.414Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler122.379.253 122.379.253Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.082.451.597 1.844.534.148Net Dönem Karı veya Zararı2.770.795.188 237.917.449TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.988.838.068 4.138.127.237TOPLAM KAYNAKLAR11.238.022.283 7.729.416.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 354.053.552 142.391.093 197.589.637 73.142.971Satışların Maliyeti19 -87.007.242 -40.186.040 -49.980.503 -21.193.479TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)267.046.310 102.205.053 147.609.134 51.949.492BRÜT KAR (ZARAR)267.046.310 102.205.053 147.609.134 51.949.492Genel Yönetim Giderleri20 -28.309.164 -15.120.642 -15.974.022 -6.918.761Pazarlama Giderleri20 -2.481.854 -1.128.249 -1.415.639 -495.135Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 18.100.693 17.079.907 6.348.787 10.885.524Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -18.175.654 -12.161.140 -11.986.362 -5.727.905ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)236.180.331 90.874.929 124.581.898 49.693.215Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 3.211.109.373 0 3.211.109.373 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -1.345.507 -964.613 -693.988 -482.069FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.445.944.197 89.910.316 3.334.997.283 49.211.146Finansman Gelirleri24 185.720.503 90.646.594 114.619.474 58.662.759Finansman Giderleri24 -859.415.800 -496.116.954 -481.799.820 -183.852.437SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.772.248.900 -315.560.044 2.967.816.937 -75.978.532Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.453.712 -151.721 -552.674 -107.583Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.153.266 -191.539 -470.897 -150.143Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-300.446 39.818 -81.777 42.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115DÖNEM KARI (ZARARI)2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 25 3,44000000 -0,53000000 3,69000000 -0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-465.911 181.814 -840.566 -190.721Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-465.911 181.814 -840.566 -190.721Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar80.381.554 23.363.102 28.550.006 5.785.203Yabancı Para Çevrim Farkları8.387.411 7.178.558 3.796.876 2.239.002Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)8.387.411 7.178.558 3.796.876 2.239.002Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 71.994.143 16.184.544 24.753.130 3.546.201DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.915.643 23.544.916 27.709.440 5.594.482TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.850.710.831 -292.166.849 2.994.973.703 -70.491.633Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.850.710.831 -292.166.849 2.994.973.703 -70.491.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054801BIST