***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 19:07
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Transferler
-458.444.388 458.444.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.814 7.178.558 16.184.544 -315.711.765 -292.166.849 -292.166.849
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -843.861 22.947.197 -6.205.087 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 -315.711.765 3.555.448.590 3.555.448.590
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -2.069.556 44.906.824 2.110.414 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 237.917.449 4.138.127.237 4.138.127.237
Transferler
237.917.449 -237.917.449
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-465.911 8.387.411 71.994.143 2.770.795.188 2.850.710.831 2.850.710.831
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 0 0 -10.278.607 0 50.873.176 -4.109.167 0 0 0 0 0 -2.535.467 0 0 0 0 0 53.294.235 0 0 0 74.104.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.379.253 0 54.696.807 0 2.082.451.597 2.770.795.188 0 6.988.838.068 0 6.988.838.068
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
339.547.664 73.470.764
Dönem Karı (Zararı)
2.770.795.188 -315.711.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.629.782.294 406.894.075
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.042.246 1.856.774
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 0 4.159.832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.373.880 2.825.090
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 176.017.925 69.557.012
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
398.293.183 327.623.278
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.188.074.373 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 1.345.507 964.613
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.453.712 151.721
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-199.374 -244.245
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -23.035.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
269.624.602 -3.794.467
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.767.890 1.504.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.424.463 22.433.515
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.815.725 -18.139.732
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.447.157 6.870.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
272.185.523 -16.462.764
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.933.089 -29.004.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
300.118.612 12.541.952
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
410.637.496 87.387.843
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-70.176.782 -13.675.201
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-913.050 -241.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
41.294.882 -3.541.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -1.446.209 -268.965
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 43.175.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -433.909 -3.272.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.637.763 119.419.731
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.460.937
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.460.937
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -10.059.476
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 792.721.654 398.537.215
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -934.800.937 -426.246.728
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
92.864.614 11.756.425
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-894.722 -5.938.050
Ödenen Faiz
6 -152.505.817 -104.503.473
Alınan Faiz
8.958.958 10.314.774
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.981.513 -4.901.893
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.204.783 189.348.648
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
47.027.256 32.336.857
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.232.039 221.685.505
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 216.328.741 112.944.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 438.560.780 334.630.309
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 498.427.672 264.214.120
Finansal Yatırımlar
5 13.247.707 9.479.817
Ticari Alacaklar
66.250.384 54.399.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 424.383 10.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 65.826.001 54.389.107
Diğer Alacaklar
18.141.852 11.747.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.141.852 11.747.295
Türev Araçlar
10 66.529.611 63.039.367
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7.719.861 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
58.809.750 63.039.367
Stoklar
12 723.588 355.931
Proje Halindeki Stoklar
12 170.544.639 159.860.675
Peşin Ödenmiş Giderler
9 37.324.937 11.350.802
Diğer Dönen Varlıklar
2.236.394 383.981
ARA TOPLAM
873.426.784 574.831.168
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
873.426.784 574.831.168
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
23.823.144 20.823.479
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 22.191.659 19.158.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.631.485 1.664.612
Türev Araçlar
10 45.516.916 13.906.268
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
45.516.916 13.906.268
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 72.120.199 63.219.486
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.147.140.218 6.978.310.002
Maddi Duran Varlıklar
14 28.911.609 29.203.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.353.300 4.657.626
Şerefiye
707.175 707.175
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.646.125 3.950.451
Peşin Ödenmiş Giderler
9 38.674.849 40.648.730
Ertelenmiş Vergi Varlığı
188.714 489.160
Diğer Duran Varlıklar
16 3.866.550 3.326.784
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.364.595.499 7.154.584.855
TOPLAM VARLIKLAR
11.238.022.283 7.729.416.023
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 389.672.075 204.200.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 647.216.790 574.507.547
Ticari Borçlar
32.503.565 26.203.527
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 21.721.074 9.920.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.782.491 16.283.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.505.916 4.792.766
Diğer Borçlar
612.922.677 413.899.892
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 590.767.232 399.286.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 22.155.445 14.613.602
Türev Araçlar
10 0 2.677.325
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 2.677.325
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 8.965.943 3.480.349
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
525.769 743.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 ar
13.473.271 14.572.207
ARA TOPLAM
1.711.683.532 1.245.928.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.711.683.532 1.245.928.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.526.559.106 2.335.504.936
Ticari Borçlar
6.283.093 5.408.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.283.093 5.408.831
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 812.994 1.447.311
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.845.490 2.999.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.845.490 2.999.534
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.537.500.683 2.345.360.612
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.249.184.215 3.591.288.786
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.988.838.068 4.138.127.237
Ödenmiş Sermaye
18 805.000.000 805.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.278.607 -10.278.607
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.873.176
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.535.467 -2.069.556
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.535.467 -2.069.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.535.467 -2.069.556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.398.792 47.017.238
Yabancı Para Çevrim Farkları
53.294.235 44.906.824
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
74.104.557 2.110.414
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
74.104.557 2.110.414
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.379.253 122.379.253
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.082.451.597 1.844.534.148
Net Dönem Karı veya Zararı
2.770.795.188 237.917.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.988.838.068 4.138.127.237
TOPLAM KAYNAKLAR
11.238.022.283 7.729.416.023
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 354.053.552 142.391.093 197.589.637 73.142.971
Satışların Maliyeti
19 -87.007.242 -40.186.040 -49.980.503 -21.193.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
267.046.310 102.205.053 147.609.134 51.949.492
BRÜT KAR (ZARAR)
267.046.310 102.205.053 147.609.134 51.949.492
Genel Yönetim Giderleri
20 -28.309.164 -15.120.642 -15.974.022 -6.918.761
Pazarlama Giderleri
20 -2.481.854 -1.128.249 -1.415.639 -495.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 18.100.693 17.079.907 6.348.787 10.885.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -18.175.654 -12.161.140 -11.986.362 -5.727.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
236.180.331 90.874.929 124.581.898 49.693.215
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.211.109.373 0 3.211.109.373 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -1.345.507 -964.613 -693.988 -482.069
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.445.944.197 89.910.316 3.334.997.283 49.211.146
Finansman Gelirleri
24 185.720.503 90.646.594 114.619.474 58.662.759
Finansman Giderleri
24 -859.415.800 -496.116.954 -481.799.820 -183.852.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.772.248.900 -315.560.044 2.967.816.937 -75.978.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.453.712 -151.721 -552.674 -107.583
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.153.266 -191.539 -470.897 -150.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-300.446 39.818 -81.777 42.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.770.795.188 -315.711.765 2.967.264.263 -76.086.115
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 25 3,44000000 -0,53000000 3,69000000 -0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-465.911 181.814 -840.566 -190.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-465.911 181.814 -840.566 -190.721
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
80.381.554 23.363.102 28.550.006 5.785.203
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.387.411 7.178.558 3.796.876 2.239.002
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
8.387.411 7.178.558 3.796.876 2.239.002
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 71.994.143 16.184.544 24.753.130 3.546.201
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.915.643 23.544.916 27.709.440 5.594.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.850.710.831 -292.166.849 2.994.973.703 -70.491.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.850.710.831 -292.166.849 2.994.973.703 -70.491.633
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054801
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