***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2022 18:11
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Transferler
-458.444.388 458.444.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
107.401 6.789.571 18.056.352 -250.001.683 -225.263.161 -225.263.161
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -1.133.076 22.558.210 -4.333.279 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 -250.001.683 3.622.352.278 3.622.352.278
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -2.069.556 44.906.824 2.110.414 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 237.917.449 4.138.127.237 4.138.127.237
Transferler
237.917.449 -237.917.449
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.123.626 10.016.221 103.127.441 2.700.414.986 2.811.435.022 2.811.435.022
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -4.193.182 54.923.045 105.237.855 122.379.253 54.696.807 2.082.451.597 2.700.414.986 6.949.562.259 6.949.562.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
326.801.889 410.766.642
Dönem Karı (Zararı)
2.700.414.986 -250.001.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.549.482.617 428.427.963
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 3.009.098 2.753.440
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.834.394
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.240.074 3.250.114
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 289.839.108 109.749.297
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
427.676.759 353.329.032
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -3.216.133.973 -47.913.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 2.090.849 1.374.695
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.216.025 333.958
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-257.957 -278.835
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 -61.162.600 -5.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
372.661.413 254.294.113
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-35.284.358 -2.221.238
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.710.503 24.377.910
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.501.346 -25.053.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.690.680 16.008.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
404.466.940 241.182.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.289.206 -35.617.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
439.756.146 276.799.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
523.593.782 432.720.393
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-195.479.851 -21.520.142
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.312.042 -433.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
503.461.636 -9.318.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.120.446 -550.100
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
509.090.397 570.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -681.825 -9.338.487
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.826.490 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-564.815.451 -369.298.509
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.460.937
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.460.937
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -10.059.476
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.167.417.164 405.537.215
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.578.564.615 -878.714.725
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
117.639.931 18.702.358
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.527.621 -8.418.976
Ödenen Faiz
6 -272.143.911 -156.896.778
Alınan Faiz
21.018.669 15.488.963
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -18.655.068 -5.398.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
265.448.074 32.149.546
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
134.411.749 34.716.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.859.823 66.865.751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
216.328.741 112.944.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
616.188.564 179.810.555
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
4 682.729.011 264.214.120
Finansal Yatırımlar
5 44.764.175 9.479.817
Ticari Alacaklar
7 75.096.065 54.399.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 62.534 10.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
75.033.531 54.389.107
Diğer Alacaklar
22.065.743 11.747.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.065.743 11.747.295
Türev Araçlar
10 99.027.475 63.039.367
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10.311.369 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
88.716.106 63.039.367
Stok 159.860.675
Peşin Ödenmiş Giderler
9 71.395.428 11.350.802
Diğer Dönen Varlıklar
1.885.461 383.981
ARA TOPLAM
1.175.959.862 574.831.168
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.175.959.862 574.831.168
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.826.490 0
Diğer Alacaklar
26.363.222 20.823.479
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 24.746.976 19.158.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.616.246 1.664.612
Türev Araçlar
10 4.213.290 4.657.626
Şerefiye
707.175 707.175
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.506.115 3.950.451
Peşin Ödenmiş Giderler
9 36.931.301 40.648.730
Ertelenmiş Vergi Varlığı
285.560 489.160
Diğer Duran Varlıklar
14 4.311.531 3.326.784
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.985.807.834 7.154.584.855
TOPLAM VARLIKLAR
11.161.767.696 7.729.416.023
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 620.413.626 204.200.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 631.248.201 574.507.547
Ticari Borçlar
42.920.547 26.203.527
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 30.592.383 9.920.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.328.164 16.283.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.775.196 4.792.766
Diğer Borçlar
552.757.124 413.899.892
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 537.256.791 399.286.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.500.333 14.613.602
Türev Araçlar
10 6.503.963 2.677.325
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.420.900 2.677.325
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.083.063 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 34.243.325 3.480.349
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
793.895 743.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 14.416.271 15.422.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.600.569 850.232
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.815.702 14.572.207
ARA TOPLAM
1.910.072.148 1.245.928.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.910.072.148 1.245.928.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.290.128.255 2.335.504.936
Ticari Borçlar
6.127.024 5.408.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.127.024 5.408.831
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 548.213 1.447.311
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.329.797 2.999.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.329.797 2.999.534
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.302.133.289 2.345.360.612
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.212.205.437 3.591.288.786
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.949.562.259 4.138.127.237
Ödenmiş Sermaye
21 805.000.000 805.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.278.607 -10.278.607
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.873.176
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.193.182 -2.069.556
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.193.182 -2.069.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.193.182 -2.069.556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
160.160.900 47.017.238
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.923.045 44.906.824
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
105.237.855 2.110.414
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
105.237.855 2.110.414
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.379.253 122.379.253
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.082.451.597 1.844.534.148
Net Dönem Karı veya Zararı
2.700.414.986 237.917.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.949.562.259 4.138.127.237
TOPLAM KAYNAKLAR
11.161.767.696 7.729.416.023
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide