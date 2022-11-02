***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978Transferler-458.444.388 458.444.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)107.401 6.789.571 18.056.352 -250.001.683 -225.263.161 -225.263.161Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -1.133.076 22.558.210 -4.333.279 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 -250.001.683 3.622.352.278 3.622.352.278Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -2.069.556 44.906.824 2.110.414 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 237.917.449 4.138.127.237 4.138.127.237Transferler237.917.449 -237.917.449Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.123.626 10.016.221 103.127.441 2.700.414.986 2.811.435.022 2.811.435.022Dönem Sonu Bakiyeler805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -4.193.182 54.923.045 105.237.855 122.379.253 54.696.807 2.082.451.597 2.700.414.986 6.949.562.259 6.949.562.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI326.801.889 410.766.642Dönem Karı (Zararı)2.700.414.986 -250.001.683Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.549.482.617 428.427.963Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 3.009.098 2.753.440Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 5.834.394Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.240.074 3.250.114Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 289.839.108 109.749.297Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler427.676.759 353.329.032Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -3.216.133.973 -47.913.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 2.090.849 1.374.695Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.216.025 333.958Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-257.957 -278.835Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler19 -61.162.600 -5.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler372.661.413 254.294.113Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-35.284.358 -2.221.238Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.710.503 24.377.910Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.501.346 -25.053.268Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.690.680 16.008.086İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler404.466.940 241.182.623Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-35.289.206 -35.617.025Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)439.756.146 276.799.648Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları523.593.782 432.720.393Vergi İadeleri (Ödemeleri)-195.479.851 -21.520.142Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.312.042 -433.609YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI503.461.636 -9.318.587Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.120.446 -550.100Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri509.090.397 570.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -681.825 -9.338.487Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.826.490 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-564.815.451 -369.298.509Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.460.937Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.460.937İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -10.059.476Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.167.417.164 405.537.215Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.578.564.615 -878.714.725Türev Araçlardan Nakit Girişleri117.639.931 18.702.358Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.527.621 -8.418.976Ödenen Faiz6 -272.143.911 -156.896.778Alınan Faiz21.018.669 15.488.963Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -18.655.068 -5.398.027YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)265.448.074 32.149.546Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi134.411.749 34.716.205NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)399.859.823 66.865.751DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ216.328.741 112.944.804DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ616.188.564 179.810.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide4 682.729.011 264.214.120Finansal Yatırımlar5 44.764.175 9.479.817Ticari Alacaklar7 75.096.065 54.399.180İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 62.534 10.073İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar75.033.531 54.389.107Diğer Alacaklar22.065.743 11.747.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.065.743 11.747.295Türev Araçlar10 99.027.475 63.039.367Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10.311.369 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar88.716.106 63.039.367Stok 159.860.675Peşin Ödenmiş Giderler9 71.395.428 11.350.802Diğer Dönen Varlıklar1.885.461 383.981ARA TOPLAM1.175.959.862 574.831.168TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.175.959.862 574.831.168DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.826.490 0Diğer Alacaklar26.363.222 20.823.479İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 24.746.976 19.158.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.616.246 1.664.612Türev Araçlar10 4.213.290 4.657.626Şerefiye707.175 707.175Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.506.115 3.950.451Peşin Ödenmiş Giderler9 36.931.301 40.648.730Ertelenmiş Vergi Varlığı285.560 489.160Diğer Duran Varlıklar14 4.311.531 3.326.784TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.985.807.834 7.154.584.855TOPLAM VARLIKLAR11.161.767.696 7.729.416.023KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 620.413.626 204.200.808Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 631.248.201 574.507.547Ticari Borçlar42.920.547 26.203.527İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 30.592.383 9.920.455İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 12.328.164 16.283.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.775.196 4.792.766Diğer Borçlar552.757.124 413.899.892İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 537.256.791 399.286.290İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 15.500.333 14.613.602Türev Araçlar10 6.503.963 2.677.325Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.420.900 2.677.325Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5.083.063 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 34.243.325 3.480.349Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü793.895 743.521Kısa Vadeli Karşılıklar15 14.416.271 15.422.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.600.569 850.232Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.815.702 14.572.207ARA TOPLAM1.910.072.148 1.245.928.174TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.910.072.148 1.245.928.174UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.290.128.255 2.335.504.936Ticari Borçlar6.127.024 5.408.831İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.127.024 5.408.831Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 548.213 1.447.311Uzun Vadeli Karşılıklar5.329.797 2.999.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.329.797 2.999.534TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.302.133.289 2.345.360.612TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.212.205.437 3.591.288.786ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.949.562.259 4.138.127.237Ödenmiş Sermaye21 805.000.000 805.000.000Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-10.278.607 -10.278.607Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.873.176Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.193.182 -2.069.556Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.193.182 -2.069.556Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.193.182 -2.069.556Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)160.160.900 47.017.238Yabancı Para Çevrim Farkları54.923.045 44.906.824Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)105.237.855 2.110.414Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)105.237.855 2.110.414Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler122.379.253 122.379.253Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.082.451.597 1.844.534.148Net Dönem Karı veya Zararı2.700.414.986 237.917.449TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.949.562.259 4.138.127.237TOPLAM KAYNAKLAR11.161.767.696 7.729.416.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide