***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2018 - 17.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkAkiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞİşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkAkiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞİlgili Geri Alım Programının Tarihi03.08.2018 - 17.02.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden 3 Ağustos 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmak suretiyle başlatılmış olan pay geri alım programı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde 17 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta yayınlanan aynı tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde başlatılan geri alım programları kapsamında, borsadan geri alınan ve sahip olunan Şirketimiz sermayesinin %0,7964'ünü temsil eden 6.410.912 TL nominal değerli payların tamamı 21.09.2023 tarihinde pay başına 11,20 TL fiyatla Borsa İstanbul'da özel işlem bildirimi yoluyla yatırımcılara Şirketimizce satılmıştır.Gerçekleştirilen satış sonrasında 21.09.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizce sahip olunan geri alınan pay bulunmamaktadır. Diğer yandan, Şirketimizin anılan yönetim kurulu kararları ile başlatılan pay geri alım programı halen yürürlüktedir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarAKSGY 21/09/2023 6.410.912 % 0,7964 11,2 % 0 55.972.302 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196742BIST