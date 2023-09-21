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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

21.09.2023 20:33
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2018 - 17.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
03.08.2018 - 17.02.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

       Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden 3 Ağustos 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmak suretiyle başlatılmış olan pay geri alım programı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde 17 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta yayınlanan  aynı  tarihli  yönetim  kurulu  kararı  çerçevesinde başlatılan geri alım programları kapsamında, borsadan geri alınan ve sahip olunan Şirketimiz sermayesinin %0,7964'ünü temsil eden 6.410.912 TL nominal değerli payların tamamı 21.09.2023 tarihinde pay başına 11,20 TL fiyatla Borsa İstanbul'da özel işlem bildirimi yoluyla yatırımcılara Şirketimizce satılmıştır.
 
Gerçekleştirilen satış sonrasında 21.09.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizce sahip olunan geri alınan pay bulunmamaktadır. Diğer yandan, Şirketimizin anılan yönetim kurulu kararları ile başlatılan pay geri alım programı halen yürürlüktedir.
Saygılarımızla,
  
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
AKSGY 21/09/2023 6.410.912 % 0,7964 11,2 % 0 55.972.302 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196742


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BERA 16,06 764.180.883 % 10,00  
GLBMD 37,40 60.986.873 % 10,00  
ATATP 45,12 249.105.883 % 10,00  
ISKUR 2.357.947,60 2.357.948 % 10,00  
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Euro 28,9182 28,9488 % 0,64  
Sterlin 33,2328 33,3995 % 0,10  
Frank 29,8810 30,0611 % -0,04  
Riyal 7,2060 7,2422 % 0,51  
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Altın Gr. 1.674 1.675 0,83  
Cumhuriyet 11.299 11.469 -24,00  
Tam 11.057 11.167 17,00  
Yarım 5.546 5.607 9,00  
Çeyrek 2.764 2.803 4,00  
Gümüş.Ons 23,41 23,45 0,18  
Gümüş Gr. 20,42 20,45 0,28  
B. Petrol 93,25 93,25 -0,28  
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