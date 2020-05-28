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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

28.05.2020 18:13
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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 / 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020 / 31.03.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847364


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Altın Gr. 378 378 5,28  
Cumhuriyet 2.449 2.480 33,30  
Tam 2.521 2.556 45,70  
Yarım 1.230 1.244 16,70  
Çeyrek 615 623 8,40  
Gümüş.Ons 17,38 17,44 0,16  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 0,06  
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