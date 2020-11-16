***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2020 11:34
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 / 30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 / 30.09.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888617
BIST
14:211.298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.297
14:217,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:219,1756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0882
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:21471,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,86
|Açılış
|: 471,19
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:21
|DAGI
|8,80
|109.708.937
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.783.671
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|232.186.246
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.948.674
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,00
|1.980.044.901
|% 1,58
|
|KRDMD
|4,37
|1.061.223.514
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,89
|681.295.282
|% -0,34
|
|AKBNK
|6,35
|555.881.220
|% 0,63
|
|SISE
|6,83
|541.092.607
|% 0,29
|
|KRDMD
|4,37
|1.061.223.514
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,89
|681.295.282
|% -0,34
|
|GARAN
|9,00
|1.980.044.901
|% 1,58
|
|USAK
|2,59
|369.706.354
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,90
|244.922.571
|% 0,00
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7367
|7,7437
|% 0,82
|
|Euro
|9,1607
|9,1756
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,1921
|10,2433
|% 0,88
|
|Frank
|8,4619
|8,5128
|% 0,99
|
|Riyal
|2,0606
|2,0710
|% 0,93
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,33
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,37
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|12,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|20,04
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|9,70
|
|Çeyrek
|755
|773
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,83
|