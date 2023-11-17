***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2023 18:10
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.09.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 / 30.09.2023 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218737
BIST