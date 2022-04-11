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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge

11.04.2022 22:12
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )

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Yönetim Kurulu'muzca, 1)AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") unvanlı Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 07.05.2019 tarihinde tescil edilen ve 13.05.2019 tarihli ve 9827 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen 15.04.2019 tarihli ve (2) No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin iptal edilmesine, 2)Türk Ticaret Kanunu'nun 367-373. maddesi uyarınca hazırlanan aşağıda yazılı Sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama ait Şirket'in 01.04.2022 tarihli ve (3) No.lu İç Yönergesi'nin kabul edilmesine, ticaret sicili müdürlüğünde tescil edilmesine ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine,  karar verilmiştir. Saygılarımızla,  Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019362


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