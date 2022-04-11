***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge
11.04.2022 22:12
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )
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Yönetim Kurulu'muzca, 1)AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") unvanlı Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 07.05.2019 tarihinde tescil edilen ve 13.05.2019 tarihli ve 9827 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen 15.04.2019 tarihli ve (2) No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin iptal edilmesine, 2)Türk Ticaret Kanunu'nun 367-373. maddesi uyarınca hazırlanan aşağıda yazılı Sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama ait Şirket'in 01.04.2022 tarihli ve (3) No.lu İç Yönergesi'nin kabul edilmesine, ticaret sicili müdürlüğünde tescil edilmesine ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine, karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019362
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.401
18:0514,6587
En Yüksek
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|Açılış
|: 14,6730
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|: 14,7420
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En Düşük
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18:0515,9734
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|Önceki Kapanış
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15,9574
18:05921,45
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930,31
En Düşük
916,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|6,93
|192.547.263
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|439.573.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
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|KONKA
|18,07
|218.404.411
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.637.441
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.737.768
|% -8,87
|
|FORMT
|1,49
|106.601.846
|% -5,10
|
|AKFGY
|3,00
|65.641.151
|% -5,06
|
|CEOEM
|11,34
|29.505.322
|% -4,71
|
|GZNMI
|39,50
|34.040.248
|% -4,50
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|THYAO
|36,16
|6.016.803.156
|% 2,38
|
|KRDMD
|16,19
|3.782.376.656
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|ASELS
|27,98
|2.980.269.079
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,76
|1.818.722.650
|% 5,34
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|TSKB
|1,74
|876.157.196
|% 9,43
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|SKBNK
|1,17
|448.817.425
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6574
|14,6709
|% -0,49
|
|Euro
|15,9515
|15,9735
|% -0,45
|
|Sterlin
|19,0425
|19,1380
|% -0,61
|
|Frank
|15,6808
|15,7752
|% -0,23
|
|Riyal
|3,8987
|3,9182
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|6,73
|
|Altın Gr.
|921
|922
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,06
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|B. Petrol
|99
|99
|-3,74
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
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17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
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17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
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17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
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17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem