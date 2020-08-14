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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.08.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.08.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamasında, borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 13 Ağustos 2020 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869107


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