***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.12.2022 23:36
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamasında, borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 15 Aralık 2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088790
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 5.409
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|Önceki Kapanış
|: 5.392
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5.446
En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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1.092,08
En Düşük
1.089,52
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
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|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
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|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
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|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
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|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
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|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
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|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
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|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
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|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
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|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
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|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
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|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
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|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
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|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
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|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
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|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
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|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6274
|18,6779
|% 0,14
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|Euro
|19,7837
|19,8643
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6668
|22,7805
|% 0,12
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|Frank
|20,0616
|20,1825
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9462
|4,9710
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.817
|1.819
|0,17
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,67
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.332
|7.405
|8,00
|
|Yarım
|3.562
|3.620
|4,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|3,00
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|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|14,49
|14,52
|0,02
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|B. Petrol
|79,77
|79,77
|0,00
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