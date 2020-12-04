***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.12.2020 16:38
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca,
Şirket portföyünde yer alan Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerinde kullanılmak üzere enerji firmalarından alınan teklifler fiyatlandırma ve sözleşme şartları açısından değerlendirilmiş, 31.12.2020 tarihi itibariyle sona erecek enerji tedarik sözleşmesinin Sakarya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ile bir yıl süreyle imzalanmasına,
Karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891453
BIST
17:521.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:527,7903
En Yüksek
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|: 0,24%
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|Açılış
|: 7,8050
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|Önceki Kapanış
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7,8441
En Düşük
7,7566
17:529,4784
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 462,05
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|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:52
|IDEAS
|11,22
|4.837.705
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.773
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.281.038
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|45.000.600
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.176.340
|% 9,96
|
|TKNSA
|14,52
|826.229.935
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.329.309.882
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|PETKM
|4,66
|4.490.209.875
|% 9,39
|
|DOHOL
|2,85
|1.907.705.475
|% 7,55
|
|TSKB
|1,94
|1.810.309.692
|% -5,83
|
|TUPRS
|94,40
|1.425.083.384
|% 2,28
|
|SELEC
|15,01
|1.329.309.882
|% -9,96
|
|PETKM
|4,66
|4.490.209.875
|% 9,39
|
|TSKB
|1,94
|1.810.309.692
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,85
|1.907.705.475
|% 7,55
|
|ZOREN
|2,75
|912.892.735
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,13
|535.057.122
|% -1,84
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7867
|7,7903
|% 0,24
|
|Euro
|9,4728
|9,4784
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,4956
|10,5482
|% 0,69
|
|Frank
|8,7224
|8,7749
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0696
|2,0800
|% 0,17
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-2,60
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,04
|
|B. Petrol
|49,20
|49,20
|0,49
|