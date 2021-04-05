***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
05.04.2021 14:49
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ (‘SEPAŞ A.Ş.') Arasında 2021 Yılında Gerçekleşecek Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden AKİŞ GYO'nun SEPAŞ A.Ş. ile 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi alımı işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine olan oranının % 10'u aşması ve 2021 yılı hesap döneminde de satışların maliyetine olan oranının % 10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle düzenlenen işbu Rapor'da SEPAŞ A.Ş. ile yapılan elektrik enerjisi alımı işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuş ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirmesinde bulunulmuştur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923320
BIST
16:551.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
16:558,1191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0334
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:559,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:55450,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,13
|Açılış
|: 450,62
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:53
|JANTS
|909,70
|310.868.938
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.811.794
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.576
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.543.058
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.625.979
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.610.492
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.363.925.792
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,30
|1.009.188.264
|% -9,78
|
|KOZAL
|127,00
|800.127.949
|% 1,52
|
|GARAN
|6,92
|699.980.099
|% 0,56
|
|GUBRF
|76,60
|567.748.665
|% 4,93
|
|EKGYO
|2,03
|1.363.925.792
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|147.532.944
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,30
|1.009.188.264
|% -9,78
|
|ODAS
|3,69
|387.489.342
|% 5,13
|
|GARAN
|6,92
|699.980.099
|% 0,56
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1184
|8,1247
|% -0,34
|
|Euro
|9,5853
|9,5982
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,2387
|11,2951
|% -0,02
|
|Frank
|8,6063
|8,6582
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1567
|2,1675
|% -0,49
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,74
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.964
|3.039
|-8,57
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,15
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|-1,33
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:05METRO
Yüzde 4.87 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 412, 284 adet işlem
-
17:04FENER
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 141, 459 adet işlem
-
17:03XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 13, 533.00 milyon TL de
-
17:02SAYAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 33.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 613, 070 adet işlem
-
17:00DERHL
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 560 adet işlem