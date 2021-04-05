***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
05.04.2021 14:49
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi Arasında 2020 Yılında Gerçekleştirilen ve 2021 Yılında da Aynı Koşullarda Gerçekleşecek Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden AKİŞ GYO'nun AKYAŞAM A.Ş. ile 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine olan oranının % 10'u aşması ve 2021 hesap döneminde de satışların maliyetine olan oranının % 10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle düzenlenen işbu Rapor'da AKYAŞAM A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuş ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirmesinde bulunulmuştur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923321
BIST
16:311.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:318,1170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0355
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:319,5802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:31449,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,19
|Açılış
|: 449,94
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ERBOS
|75,90
|48.791.984
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.754.316
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.636.641
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.360.450
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.307.352
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.493.752
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.356.907.614
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,31
|987.485.478
|% -9,67
|
|KOZAL
|126,20
|741.971.883
|% 0,88
|
|GARAN
|6,89
|618.979.719
|% 0,12
|
|SASA
|47,24
|523.453.598
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,02
|1.356.907.614
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|144.506.021
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,31
|987.485.478
|% -9,67
|
|ODAS
|3,68
|345.677.393
|% 4,84
|
|GARAN
|6,89
|618.979.719
|% 0,12
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1108
|8,1170
|% -0,44
|
|Euro
|9,5671
|9,5802
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,2349
|11,2912
|% -0,05
|
|Frank
|8,6023
|8,6541
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1575
|2,1683
|% -0,45
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,31
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-9,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-9,11
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|-1,45
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:41VERTU
Yüzde 7.37 oranında artışla 27.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 315 adet işlem
-
16:39HLGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 578, 539 adet işlem
-
16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 55 artarak (% 0.17 ) 1, 466
-
16:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, BJKAS, KOZAL
-
16:38XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 12, 698.00 milyon TL de