***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'ca,Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Akyaşam")' nin gerçekleştireceği yatırımlara ilişkin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Akyaşam tarafından gerçekleştirilecek ilk sermaye artırımında sermayeye ilave edilmek ve sermaye artırımından doğacak sermaye taahhüt borcumuzdan mahsup edilmek üzere Akyaşam'a 4.000.000,00-TL tutarında sermaye avansının gönderilmesine karar verilmiştir.Bu tutar ile birlikte Akyaşam'a toplam 8.500.000,00-TL sermaye avansı ödemesi gerçekleştirilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048549BIST