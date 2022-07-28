***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
28.07.2022 14:20
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'ca,
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Akyaşam")' nin gerçekleştireceği yatırımlara ilişkin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Akyaşam tarafından gerçekleştirilecek ilk sermaye artırımında sermayeye ilave edilmek ve sermaye artırımından doğacak sermaye taahhüt borcumuzdan mahsup edilmek üzere Akyaşam'a 4.000.000,00-TL tutarında sermaye avansının gönderilmesine karar verilmiştir.
Bu tutar ile birlikte Akyaşam'a toplam 8.500.000,00-TL sermaye avansı ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048549
BIST
16:032.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,41
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.552
16:0317,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0540
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:0318,2957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:031.004,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.004,66
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.008,59
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:03
|PRKAB
|29,04
|256.449.253
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.600.199
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|162.772.105
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|78.596.283
|% -9,95
|
|FENER
|50,00
|317.020.932
|% -8,42
|
|MTRKS
|57,70
|19.189.810
|% -7,16
|
|YEOTK
|87,75
|149.939.405
|% -5,70
|
|THYAO
|50,25
|2.194.779.884
|% 1,11
|
|SISE
|21,52
|1.414.072.210
|% 1,80
|
|YKBNK
|4,72
|953.925.253
|% -1,87
|
|AKBNK
|8,60
|872.606.421
|% -2,60
|
|EKGYO
|3,22
|855.199.638
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|855.199.638
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,72
|953.925.253
|% -1,87
|
|SKBNK
|1,64
|261.323.149
|% 1,23
|
|TSKB
|2,61
|331.446.093
|% -0,38
|
|ODAS
|3,77
|466.609.061
|% 2,17
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9285
|17,9331
|% 0,30
|
|Euro
|18,2696
|18,2957
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,6922
|21,8010
|% 0,10
|
|Frank
|18,6463
|18,7587
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7591
|4,7830
|% 0,27
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|8,75
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|10,32
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|64,00
|
|Tam
|6.727
|6.797
|6,00
|
|Yarım
|3.278
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,35
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,77
|
Seans Raporu
16:03
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16:18PSGYO
Yüzde 8.01 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 411, 779 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 84 artarak (% 0.36 ) 2, 716
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16:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PRKAB, ARTI
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16:17XU100
Endeks 2, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 21, 210.00 milyon TL de
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16:17ULAS
Yüzde 5.73 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 510, 480 adet işlem