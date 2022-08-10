***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
10.08.2022 17:34
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzca,
1. Şirketimizin tek pay sahibi bulunduğu Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Akyaşam") yönetim kurulunca şirket sermayesinin 13.350.000,00-TL'den 21.850.000,00-TL'ye nakden artırılmasına karar verildiğinden Akyaşam'ın artırılan 8.500.000,00-TL tutarındaki sermaye payının Akyaşam'ın tek ortağı olan Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilerek, bu tutarın Şirketimiz tarafından Akyaşam'daki sermaye payımız karşılığı Akyaşam'a nakden ödenmiş ve sermaye yedekleri hesabında yer alan sermaye avansından karşılanmasına,
2. İşbu kararın kamuya açıklanmasına,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054262
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0377
|Açılış
|: 17,9750
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|Önceki Kapanış
|: 17,9800
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17,9708
En Düşük
17,8123
18:0518,4436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1659
|Açılış
|: 18,5400
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|Önceki Kapanış
|: 18,3900
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18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.034,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 1.034,16
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|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
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1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8362
|17,8612
|% -0,21
|
|Euro
|18,4177
|18,4436
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,8299
|21,9394
|% 1,22
|
|Frank
|18,9158
|19,0298
|% 1,10
|
|Riyal
|4,7415
|4,7653
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|4,42
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|0,63
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.921
|6.996
|-1,00
|
|Yarım
|3.372
|3.420
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,11
|
|B. Petrol
|95,61
|95,61
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
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17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
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17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
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17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046