***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzca,1. Şirketimizin tek pay sahibi bulunduğu Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Akyaşam") yönetim kurulunca şirket sermayesinin 13.350.000,00-TL'den 21.850.000,00-TL'ye nakden artırılmasına karar verildiğinden Akyaşam'ın artırılan 8.500.000,00-TL tutarındaki sermaye payının Akyaşam'ın tek ortağı olan Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilerek, bu tutarın Şirketimiz tarafından Akyaşam'daki sermaye payımız karşılığı Akyaşam'a nakden ödenmiş ve sermaye yedekleri hesabında yer alan sermaye avansından karşılanmasına,2. İşbu kararın kamuya açıklanmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054262BIST