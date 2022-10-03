***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzca, Şirketimizin maliki olduğu Akbatı Alışveriş Merkezi ("Akbatı AVM") ve Akasya Alışveriş Merkezi'nin ("Akasya AVM") çatı alanlarında Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ("Akenerji Toptan") tarafından Yap-İşlet-Devret Modeli ile Güneş Enerji Santrali ("Santral") kurulması, Santral'in elektrik üretimine başladığı tarihten itibariyle 15 yıl süre ile hizmet bedeli karşılığında işletilmesi, bu süre boyunca üretilen elektrik enerjisinin Akbatı AVM ve Akasya AVM tarafından tüketilmesi ve 15 yıllık sürenin sonunda Santral'in Şirketimize devredilmesine ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi amacıyla Akenerji Toptan ile Şirketimiz arasında Yap-İşlet-Devret Modeli ile Güneş Elektrik Santrali Alan Tahsisi, Kurulumu, Kullanımı ve Enerji Yönetimi Hizmeti Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda imzalanacak bu sözleşme sayesinde, Akasya ve Akbatı AVM'nin enerji tüketiminin bir kısmı Güneş Enerjisi Santrali'nden karşılanacak olup, enerji maliyetlerinin ve karbon ayak izlerinin azaltılmasına da katkı sağlayacak ve de Şirketimizin ve iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ederek çevreye saygılı yaklaşımını pekiştirmek ve Şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki öncü ve yenilikçi konumunun güçlendirmek adına atılmış önemli bir adım olacaktır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066743BIST