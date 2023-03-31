***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
31.03.2023 20:04
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi Arasında 2022 Yılında Gerçekleştirilen ve 2023 Yılında da Aynı Koşullarda Gerçekleşecek Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden AKİŞ GYO'nun AKYAŞAM A.Ş. ile 2022 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine olan oranının % 10'u aşması ve 2023 yılı hesap döneminde de satışların maliyetine olan oranının % 10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle düzenlenen işbu Rapor'da AKYAŞAM A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuş ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirmesinde bulunulmuştur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130653
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
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19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
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|Açılış
|: 21,1400
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|Önceki Kapanış
|: 21,1400
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21,1194
En Düşük
20,8075
17:591.214,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,81
|Açılış
|: 1.214,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1784
|19,1947
|% 0,14
|
|Euro
|20,8308
|20,8548
|% -0,40
|
|Sterlin
|23,5824
|23,7007
|% -0,40
|
|Frank
|20,8833
|21,0091
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0969
|5,1225
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-10,69
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.215
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.192
|8.294
|-24,00
|
|Yarım
|4.016
|4.058
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.029
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|0,05
|
|B. Petrol
|79,84
|79,84
|1,24
|