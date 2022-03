***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









Yönetim Kurulumuz'ca,I- Şirketimizin 2022 yılından itibaren dağıtacağı kar payları ile ilgili olmak üzere kar dağıtım politikasının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine:AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ KAR DAĞITIM POLİTİKASITürk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve SPK'nın diğer ilgili mevzuat hükümleri, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin "Kârın Dağıtımı" başlıklı 33. madde hükmü çerçevesinde Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.• Ortaklarımızın pay getirilerinin yanı sıra düzenli olarak kar payı elde etmelerini teminen Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Şirket Esas Sözleşmesi ve işbu Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak Şirketimizce her yıl kar payı dağıtılması genel ilke olarak benimsenmiştir.• Şirketimiz tarafından kâr payı dağıtımında SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Bu çerçevede, SPK'nın mevcut düzenlemeleriyle de çelişmemek kaydı ile 2022 ve izleyen faaliyet dönemlerinde Şirketimiz tarafından her yıl Şirket'in yatırım harcamaları, uzun vadeli stratejileri, karlılık, nakit durumu ve diğer fon ihtiyaçları ile sektörel ve ekonomik koşullar da dikkate alınarak, Esas Sözleşme'nin "Karın Dağıtımı" başlıklı 33. Maddesi çerçevesinde oluşacak dağıtılabilir karın en az %50'si dağıtılır. Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda mevcut net dağıtılabilir kardan ve diğer kaynaklardan karşılanabileceği sürece dağıtılabilir.• Esas Sözleşme'nin 33. maddesinin (c) bendi hükmü ve Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerine yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde ve genel kurul kararına bağlı olarak kazanç payı ödenebilir.• Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri uyarınca kar payında imtiyaz bulunmamaktadır. Pay sahiplerine dağıtılacak kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.• Kar payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz pay veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz pay olarak yapılabilir.• Kar payı dağıtım tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda ve SPKn ile ilgili mevzuata aykırı olmamak ve en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibariyle başlanmak kaydı ile Genel Kurul tarafından tespit edilir.• Genel kurul toplantısında kar dağıtımına karar verilmesi halinde, kar dağıtım tarihinin belli bir zaman aralığı olarak veyahut yılsonuna kadar ödenebilecek şekilde belirlenmesi mümkün olup kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu yetkilendirilir. Bu halde, nakit kar dağıtımının yapılacağı kesinleşmiş tarih, asgari on beş gün önce alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve konuya ilişkin olarak SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması suretiyle yatırımcıların kar payı dağıtım tarihi hakkında bilgilendirilmesi sağlanır.• Dağıtılabilir kar payı, eşit veya farklı tutarda taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilir. Taksit ödeme zamanlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi durumunda ödeme zamanları, Genel Kurul tarihini takip eden onbeş gün içinde SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.• Şirketimizin Esas Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK düzenlemelerine uymak kaydı ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılması kararı alınabilir.i. Şirket'in ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.ii. Yönetim Kurulu'na Genel Kurul tarafından kâr payı avansı dağıtımı için yetki verildiğinde Yönetim Kurulu tarafından kâr payı avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar alınması ve bu kararın en geç ara dönem finansal tabloların kamuya açıklandığı tarih itibariyle SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından kamuya duyurulması zorunludur.iii. Kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz. Kâr payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir.• Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve kamuya açıklanır.• İşbu "Kar Dağıtım Politikası", Şirket'in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilebilir.II- İşbu kararın ve kar dağıtım politikasındaki değişikliğin kamuya açıklanmasına ve Kar Dağıtım Politikası' nın 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasınakarar verilmiştirSaygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş