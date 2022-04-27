***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 15.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 25.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı 25.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Akiş GYO-Esas Sözleşme 8. Madde Tadil Metni.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 3 Bildirim Yazısı.pdfEK: 4 Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024149BIST