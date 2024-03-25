***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması için SPK başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 25.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizce 22.03.2024 tarihinde yapılan açıklamaya istinaden, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve izin geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 25.03.2024 tarihinde yapılmıştır.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, iki metin arasında çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas alınacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Akiş GYO Esas Sözleşme 8. madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262143BIST