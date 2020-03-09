***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde, kar dağıtım politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı01/04/2019 0 % 88,24 % 32,98 % 55,27 Kurumsal internet sitemizde, her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanakları "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Genel Kurul" altbaşlığında yer almaktadır. Kurumsal internet sitemizde, genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtlar "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Genel Kurul" altbaşlığında yer almaktadır. 2 53 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745234 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755322İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitemizde, denetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölüm "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde, "Kurumsal Yönetim" altbaşlığında, "Yönetim Kurulu ve Komiteler" altbaşlığında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitemizde, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölüm "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde, "Kurumsal Yönetim" altbaşlığında, "Yönetim Kurulu ve Komiteler" altbaşlığında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetişim Komitesi, mevzuatta belirtilen görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir. Bu bağlamda, Kurumsal internet sitemizde, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölüm "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde, "Kurumsal Yönetim" altbaşlığında, "Yönetim Kurulu ve Komiteler" altbaşlığında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitemizde, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölüm "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde, "Kurumsal Yönetim" altbaşlığında, "Yönetim Kurulu ve Komiteler" altbaşlığında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetişim Komitesi, mevzuatta belirtilen görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir. Bu bağlamda, Kurumsal internet sitemizde, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölüm "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde, "Kurumsal Yönetim" altbaşlığında, "Yönetim Kurulu ve Komiteler" altbaşlığında yer almaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporumuzda, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilgi, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" ana başlığı altında yer alan "Bölüm V-Yönetim Kurulu" alt başlığı altındaki "Şirket'in Stratejik Hedefleri" başlıklı 5.5. maddede mevcuttur.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıKurumsal internet sitemizde, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporumuzda, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlere ilişkin bilgiler, "Diğer Gelişmeler"' ana başlığı altında yer alan "Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" başlıklı (b) bendinde ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" anabaşlığı altında yer alan "Bölüm V-Yönetim Kurulu" alt başlığı altındaki "Mali Haklar" başlıklı 5.6. maddede mevcuttur.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 6 6Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 33 4 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 67 7 8İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi27.12.2019Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiRaif Ali Dinçkök - Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alize Dinçkök (Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi) Mehmet Emin Çiftçi (Kurumsal Yönetişim Komitesi üyesi) Fatma Füsun Akkal Bozok (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi) Ayşe Selen Kocabaş (Denetim Komitesi üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı) Recep Yılmaz Argüden (Kurumsal Yönetişim Komitesi Başkanı) Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporumuzda, iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirme "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ana başlığı altında "Yönetim Kurulu"' başlıklı sekmenin altbaşlıklarından "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıRaif Ali Dinçkökİcra başkanı / genel müdürün adıİhsan Gökşin DurusoyYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara ilişkin sigortalar tüm grup şirketlerini kapsayacak şekilde Akkök Holding tarafından yapılmaktadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKurumsal internet sitemizde, kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıYönetim Kurulumuzda 4 kadın üye bulunmakta olup, bu rakam toplam Yönetim kurulu üyelerinin 44.4%'ne denk gelmektedir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıRaif Ali Dinçkök İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/04/2007 - Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Ahmet Cemal Dördüncü İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/05/2013 - Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Mehmet Emin Çiftçi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/12/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)İhsan Gökşin Durusoy İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/11/2005 - Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Alize Dinçkök İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/05/2008 - Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)İnteks Sanayi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/04/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Recep Yılmaz Argüden İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/12/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746066 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ayşe Selen Kocabaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/12/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746066 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Fatma Füsun Akkal Bozok İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/12/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746066 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde, tazminat politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıBağımsız Danışman (KPMG)Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriakkok@etikhat.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemeler "Kurumsal" sekmesi altında "Sürdürülebilirlik" altbaşlığında ve "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında "Menfaat Sahipleri" bölümünde yer almaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışanlarımız, bir üyeyle "Yönetim Kurulu"'nda temsil edilmektedir.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetişim Komitesi'ne sunulur.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal internet sitemizde, fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır. Ayrıca ilgili maddelerinin özeti "İnsan Kaynakları" sekmesi altında "Süreçlerimiz - AKİŞ GYO Bünyesine Katılmak" altbaşlığında yer almaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal internet sitemizde, ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasına istinaden oluşturulan Etik Kurallar Politikası "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır. Ayrıca ana ortaklarımızdan olan Akkök Holding'in internet sitesinde "Sürdürülebilirlik" ana başlığı altında bulunan "Küresel İlkeler Sözleşmesi" bölümünde bu konulara yönelik olarak politika setine yer verilmektedir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde, etik kurallar politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal internet sitemizde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler "Kurumsal" sekmesi altında "Sürdürülebilirlik" altbaşlığında yer almaktadır. Ayrıca, bu konularla ilgili çalışmalarımıza ve politikalarımıza Faaliyet Raporumuzda "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ana başlığı altında "Menfaat Sahipleri" altbaşlığında yer vermekteyiz.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler, Kurumsal internet sitemizde Etik Kurallar Politikası "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıKurumsal internet sitemizde "Kurumsal" ve "Yatırımcı İlişkileri" sekmelerinde ilgili ilke gereği talep edilen bütün bilgiler yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümKurumsal internet sitemizde, doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesi "Kurumsal" sekmesinde "Ortaklık Yapısı" altbaşlığında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerKurumsal internet sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak faaliyet göstermektedir.2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporumuzda, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler ve bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları, "Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" anabaşlıkları altında yer alan "Bölüm (V)-Yönetim Kurulu" alt başlığı altındaki "Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu" başlıklı 5.1. maddede mevcuttur.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporumuzda, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler, "Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" anabaşlıkları altında yer alan "Bölüm (V)-Yönetim Kurulu" alt başlığı altındaki "Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlıklı 5.3. maddede mevcuttur.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporumuzda, Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisi, "Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" anabaşlıkları altında yer alan "Bölüm (V)-Yönetim Kurulu" alt başlığı altındaki "Yönetim Kurulu?nun Faaliyet Esasları" başlıklı 5.2. maddede mevcuttur.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporumuzda, Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler, "Diğer Gelişmeler" başlıklı bölümde "a" bendinde yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporumuzda, Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilgiler, "Diğer Gelişmeler"' başlığı altındaki "Danışmanlık, Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Hizmeti Alınan Firmalar" başlıklı (g) bendinde yer almaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporumuzda, çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiler, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" ana başlığı altındaki "Menfaat Sahipleri" altbaşlığında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 96,3Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu4.5Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde, yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilgi "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Esas Sözleşme" altbaşlığında yer almaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görevler almasıyla ilgili politikada herhangi bir üst sınır belirlenmemiştir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet raporumuzda, Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin bilgiler, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" ana başlığı altında yer alan "Bölüm V-Yönetim Kurulu" alt başlığı altındaki "Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlıklı 5.3. maddede mevcuttur.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/286926Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Fatma Füsun Akkal Bozok Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ayşe Selen Kocabaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Recep Yılmaz Argüden Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet Emin Çiftçi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mustafa Ozan Hançer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ayşe Selen Kocabaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Fatma Füsun Akkal Bozok Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Alize Dinçkök Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825738BIST