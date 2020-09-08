***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
08.09.2020 15:31
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2014 - 08.09.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/09/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
08/09/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/11/2020
Açıklama
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ve Derecelendirme notu hizmeti almak üzere Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile bulunan sözleşmesini 08.09.2020 tarihinde 2 yıl süre ile yenilemiştir. Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873955
BIST
15:301.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,82
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:307,4869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:308,8377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0269
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:30461,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:30
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.377.719
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|LINK
|33,68
|38.517.124
|% 9,99
|
|VKFYO
|9,25
|12.921.542
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|128.989.229
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.180.238
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.374.259
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,28
|1.031.002.778
|% 8,08
|
|TSPOR
|6,31
|780.005.470
|% 6,59
|
|FENER
|44,68
|613.129.155
|% 9,72
|
|BJKAS
|3,92
|590.414.876
|% 7,10
|
|RTALB
|58,75
|437.991.069
|% -1,59
|
|GSRAY
|4,28
|1.031.002.778
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,80
|430.161.119
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,92
|590.414.876
|% 7,10
|
|TSPOR
|6,31
|780.005.470
|% 6,59
|
|IHLAS
|0,93
|109.191.245
|% 1,09
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4840
|7,4869
|% 0,44
|
|Euro
|8,8296
|8,8377
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7329
|9,7817
|% -0,50
|
|Frank
|8,1278
|8,1768
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,45
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-12,38
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-2,71
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-1,31
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-1,46
|
Seans Raporu
15:30
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-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, PETKM
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 29 kaybederek (% -0.82 ) 999
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SUMAS, ARTI, KSTUR, MERIT, COSMO, IHYAY, MMCAS, TKURU, YONGA
-
15:41
KLGYO, ICBCT, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:41
YKGYO, BFREN, GUSGR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında