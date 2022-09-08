***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2014 - 08.09.2017 - 08.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi08/09/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi08/09/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi23/11/2022AçıklamaŞirketimiz, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ve Derecelendirme notu hizmeti almak üzere Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile bulunan sözleşmesini 08.09.2022 tarihinde 2 yıl süre ile yenilemiştir. Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061384BIST