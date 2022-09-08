***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
08.09.2022 12:25
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2014 - 08.09.2017 - 08.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/09/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
08/09/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/11/2022
Açıklama
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ve Derecelendirme notu hizmeti almak üzere Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile bulunan sözleşmesini 08.09.2022 tarihinde 2 yıl süre ile yenilemiştir. Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061384
BIST
12:593.492
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 89,27
|Açılış
|: 3.428
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|Önceki Kapanış
|: 18,2100
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18,2004
12:591.009,16
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|: 0,20%
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|Açılış
|: 1.009,16
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|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
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1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:57
|VAKBN
|11,78
|1.191.993.841
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.130.870
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.948.710
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.620.898
|% 9,92
|
|BURCE
|38,80
|37.098.181
|% 9,54
|
|HEDEF
|9,81
|40.370.048
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|336.136
|% -4,76
|
|SANEL
|10,07
|829.738
|% -3,73
|
|AYEN
|25,80
|179.418.567
|% -2,86
|
|ATAGY
|5,17
|1.328.265
|% -2,08
|
|YKBNK
|8,21
|4.696.549.492
|% 4,72
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|AKBNK
|16,02
|3.972.006.229
|% 2,10
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|THYAO
|75,90
|3.255.687.590
|% 1,61
|
|EKGYO
|5,02
|2.823.382.743
|% 2,87
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|ISCTR
|11,09
|2.473.760.837
|% 7,77
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|YKBNK
|8,21
|4.696.549.492
|% 4,72
|
|EKGYO
|5,02
|2.823.382.743
|% 2,87
|
|AKBNK
|16,02
|3.972.006.229
|% 2,10
|
|ISCTR
|11,09
|2.473.760.837
|% 7,77
|
|HALKB
|12,46
|2.303.786.855
|% 9,49
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2293
|18,2406
|% 0,14
|
|Euro
|18,2497
|18,2631
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,8997
|21,0045
|% -0,32
|
|Frank
|18,6410
|18,7533
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8381
|4,8623
|% 0,05
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.720
|1.720
|1,63
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.799
|6.856
|-39,00
|
|Yarım
|3.313
|3.349
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,09
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|B. Petrol
|87,63
|87,63
|-0,37
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