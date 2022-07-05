***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
05.07.2022 18:10
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Dokuz Katlı, Çatı Arası İlaveli Betonarme Bina ve Arsası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, N 481 ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta N 67, Ada N 3206 ve Parsel N 14 - 6.664 m²
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
394.067.797 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
28.46
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
48.95
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
4.90
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
5.65
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
4.52
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
94.74
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05.07.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış tutarı finansal borç ödemesinde kullanılmıştır. Kredi borçlarının azaltılmasına yönelik fayda sağlamıştır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
30.393.797 TL kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış karı finansal borç ödemesinde kullanılmıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
İlişkili olmayan üçüncü taraf
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/07/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gelir Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2021 - AKGYO-2021-00003
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
363.674.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız,
Şirketimize ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No. 481'de kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta No. 67, Ada No. 3206 ve Parsel No. 14'te kayıtlı "Dokuz Katlı, Çatı Arası İlaveli Betonarme Bina ve Arsası" niteliğindeki taşınmazın mülkiyeti, Alıcı ile Şirketimiz arasında akdedilen 04.07.2022 tarihli Taşınmaz Satış Sözleşmesi uyarınca 394.067.797,00-TL + %18 KDV= 465.000.000,00-TL bedelle satılmış ve devredilmiş olup, taşınmazın mülkiyetinin KDV Hariç satış ve devir bedelinin tamamı olan 394.067.797,00-TL 05.07.2022 tapu devir tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmiştir. Taşınmazın mülkiyetinin satış ve devir bedeline ilişkin KDV'si ise, Alıcı tarafından Şirketimize 25.08.2022 tarihinde nakden ve defaten ödenecek olup, Alıcının 70.932.203,00-TL tutarındaki KDV borcunu ödeme yükümlülüğünün teminatını teşkil etmek üzere tapu devir tarihinde Alıcı tarafından Şirketimize 71.000.000,00-TL bedelli ve 02.09.2022 tarihine kadar geçerli kayıtsız, şartsız ve kesin banka teminat mektubu teslim edilmiştir. Yönetim kurulumuzun yukarıdaki satış işlemine ilişkin 27.06.2022 tarihli kararının kamuya açıklanması, yatırımcılarımızın zarar görmesinin engellenmesi ve Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla ertelenmiş ve işlemin tamamlanmasını takiben kamuya açıklanmıştır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041800
BIST