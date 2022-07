***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDokuz Katlı, Çatı Arası İlaveli Betonarme Bina ve ArsasıSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, N 481 ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta N 67, Ada N 3206 ve Parsel N 14 - 6.664 m²Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli394.067.797 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)28.46Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)48.95Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)4.90Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)5.65Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)4.52İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)94.74Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05.07.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış tutarı finansal borç ödemesinde kullanılmıştır. Kredi borçlarının azaltılmasına yönelik fayda sağlamıştır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı30.393.797 TL karVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSatış karı finansal borç ödemesinde kullanılmıştır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı Tarafİlişkili olmayan üçüncü tarafKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/07/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGelir YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2021 - AKGYO-2021-00003Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar363.674.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız,Şirketimize ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No. 481'de kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta No. 67, Ada No. 3206 ve Parsel No. 14'te kayıtlı "Dokuz Katlı, Çatı Arası İlaveli Betonarme Bina ve Arsası" niteliğindeki taşınmazın mülkiyeti, Alıcı ile Şirketimiz arasında akdedilen 04.07.2022 tarihli Taşınmaz Satış Sözleşmesi uyarınca 394.067.797,00-TL + %18 KDV= 465.000.000,00-TL bedelle satılmış ve devredilmiş olup, taşınmazın mülkiyetinin KDV Hariç satış ve devir bedelinin tamamı olan 394.067.797,00-TL 05.07.2022 tapu devir tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmiştir. Taşınmazın mülkiyetinin satış ve devir bedeline ilişkin KDV'si ise, Alıcı tarafından Şirketimize 25.08.2022 tarihinde nakden ve defaten ödenecek olup, Alıcının 70.932.203,00-TL tutarındaki KDV borcunu ödeme yükümlülüğünün teminatını teşkil etmek üzere tapu devir tarihinde Alıcı tarafından Şirketimize 71.000.000,00-TL bedelli ve 02.09.2022 tarihine kadar geçerli kayıtsız, şartsız ve kesin banka teminat mektubu teslim edilmiştir. Yönetim kurulumuzun yukarıdaki satış işlemine ilişkin 27.06.2022 tarihli kararının kamuya açıklanması, yatırımcılarımızın zarar görmesinin engellenmesi ve Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla ertelenmiş ve işlemin tamamlanmasını takiben kamuya açıklanmıştır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041800BIST