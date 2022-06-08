***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.06.2022 17:38
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 08.06.2022 tarihinde gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036006
BIST
17:592.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,09%
|| -108,30
|Açılış
|: 2.659
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|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.685
En Düşük
2.533
17:5917,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,3722
|Açılış
|: 17,2050
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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17,1972
En Düşük
16,7519
17:5918,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
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|: 2,28%
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|Açılış
|: 1.020,54
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
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1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ACSEL
|55,35
|21.956.626
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.980.474
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,08
|572.885.866
|% 7,18
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|FONET
|11,68
|89.451.794
|% 5,61
|
|OYYAT
|76,50
|87.483.693
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.308.050
|% -9,90
|
|TOASO
|66,25
|1.721.444.688
|% -9,68
|
|TETMT
|237,50
|30.896.144
|% -9,66
|
|THYAO
|47,20
|6.448.264.502
|% -2,60
|
|SISE
|22,00
|3.782.889.314
|% -4,68
|
|SASA
|42,88
|2.877.319.591
|% -1,38
|
|KRDMD
|14,79
|2.525.235.489
|% -2,18
|
|EREGL
|34,28
|2.433.557.189
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,69
|982.156.053
|% -5,28
|
|SEGYO
|1,25
|421.770.308
|% 3,31
|
|DOHOL
|3,98
|1.102.475.159
|% -6,35
|
|TSKB
|2,31
|626.305.184
|% -4,15
|
|YKBNK
|4,60
|1.096.269.544
|% -5,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1088
|17,1264
|% 2,22
|
|Euro
|18,4049
|18,4478
|% 2,64
|
|Sterlin
|21,3779
|21,4851
|% 1,66
|
|Frank
|17,4659
|17,5711
|% 1,81
|
|Riyal
|4,5420
|4,5647
|% 2,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,70
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,16
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,08
|