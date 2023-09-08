***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.09.2023 17:37
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.09.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19710 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen söz konusu olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış hiçbir bilgi bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193256
BIST
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18:058.325
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,37
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
18:0526,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0498
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0385
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
18:051.657,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.656,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
|
|MTRYO
|9,79
|10.233.474
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
|
|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
|
|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
|
|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
|
|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
|
|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8471
|26,8514
|% 0,19
|
|Euro
|28,7419
|28,7520
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,3945
|33,5620
|% 0,17
|
|Frank
|29,9547
|30,1352
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1365
|7,1723
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|2,22
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.009
|11.130
|21,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|10,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.793
|5,00
|