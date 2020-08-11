***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
11.08.2020 17:31
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
29.06.2016
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
01.09.2016
Davanın Konusu
2015 yılına ait Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2016/739 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Davaya ilişkin olarak Mahkeme'nin Şirketimiz lehine ret kararına karşı davacının istinaf başvurusunun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nce esastan reddine karşı davacı tarafça temyiz yoluna gidilmiş olup, Şirketimizce temyize cevap verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868120
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,0981
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
18:058,5432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0725
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
18:05453,86
En Yüksek
|Değişim
|: -5,14%
|| -24,59
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,64
|2.018.928
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|2.018.928
|% 10,30
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2347
|7,2396
|% -1,34
|
|Euro
|8,5090
|8,5432
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,4491
|9,4964
|% -1,20
|
|Frank
|7,8795
|7,9269
|% -1,28
|
|Riyal
|1,9248
|1,9345
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-81,56
|
|Altın Gr.
|451
|452
|-26,83
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|-2,04
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,58
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57DZGYO
Yüzde 8.53 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 233 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 111 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 28 üstünde . İşlem hacmi 23, 351.00 milyon TL de
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17:55QNBFB
Yüzde 9.96 oranında artışla 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 228 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 539, 561 adet işlem
-
17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem