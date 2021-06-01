***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
01.06.2021 09:27
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
30.06.2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14.07.2014
Davanın Konusu
2013 yılına ait Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2014/545 Esas , 2015/216 K. ( Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/6238 Esas)
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Davaya ilişkin olarak Mahkemece verilen davanın reddi kararının Yargıtay'ın temyiz incelemesinde onanmasına istinaden davacının başvurmuş olduğu karar düzeltme istemi yine Yargıtay tarafından reddedilmiş olup davanın reddine dair Mahkeme kararı bu surette kesinleşmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939246
BIST
10:311.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.426
En Düşük
1.423
10:318,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:3110,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0122
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4003
En Düşük
10,3676
10:31522,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,48
|Açılış
|: 522,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:31
|KONTR
|72,60
|9.403.790
|% 10,00
|
|BALAT
|6,58
|310.727
|% 9,85
|
|TUCLK
|12,85
|22.480.733
|% 8,07
|
|OYAYO
|9,05
|9.254.431
|% 7,74
|
|VAKKO
|11,50
|8.389.070
|% 6,98
|
|AVTUR
|3,00
|1.746.583
|% -5,96
|
|KUTPO
|34,00
|92.046.337
|% -5,87
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|ODAS
|2,19
|53.536.119
|% -5,19
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|GARAN
|8,03
|203.810.173
|% 0,50
|
|THYAO
|13,16
|142.587.458
|% -1,20
|
|KRDMD
|7,84
|109.182.295
|% -0,25
|
|KUTPO
|34,00
|92.046.337
|% -5,87
|
|KOZAL
|119,90
|78.973.669
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,17
|64.855.025
|% 0,93
|
|GARAN
|8,03
|203.810.173
|% 0,50
|
|ODAS
|2,19
|53.536.119
|% -5,19
|
|TSKB
|1,36
|30.522.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,95
|36.439.570
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4899
|8,4929
|% 0,01
|
|Euro
|10,3943
|10,3994
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0458
|12,1062
|% 0,10
|
|Frank
|9,4068
|9,4635
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2558
|2,2671
|% -0,08
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|6,86
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,32
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|70,30
|70,30
|0,99
|