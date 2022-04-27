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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

27.04.2022 09:17
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Geliş


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
29.06.2016
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
01.09.2016
Davanın Konusu
2015 yılına ait Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2016/739 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Davaya ilişkin olarak Mahkeme'nin Şirketimiz lehine ret kararına karşı davacı tarafça yapılan istinaf başvurusunun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nce esastan reddine karşı davacının temyiz isteminin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nce incelenmesi neticesinde, Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar verilmiş olup böylelikle karar Şirketimiz lehine kesinleşmiştir.  Saygılarımızla,    Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024138


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