***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2020 14:34
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :III, N 48-1 sayılı '"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35.maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde bulunan ve yıl içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca tanımı yapılmış ve yetki verilmiş değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak 1)Şirketimiz portföyünde bulunan ve değerleme yaptırılması gereken aşağıdaki varlıklar için -Akasya AVM için REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. -Akbatı AVM için REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. -Akasya Projesi için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. -Akasya Sosyal Tesis için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. -Üsküdar için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. -Uşaklıgil Projesi için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. -Caddebostan Projesi için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. -Erenköy Projesi için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. -Akapartmanı Projesi için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. 2)Portföye 2020 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile çalışılmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815997
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6246
En Düşük
6,5781
18:05304,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,48
|Açılış
|: 304,50
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,93
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8439
|7,8832
|% 0,56
|
|Frank
|6,1632
|6,2003
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|6,37
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|56,84
|56,84
|-0,49
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVOD, BEYAZ, UFUK, ORMA
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17:56
DENCM, LUKSK, ENKAI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
IHGZT, MMCAS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem