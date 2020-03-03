***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 10:41
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzca,
Şirketimizin, sürdürülebilirlik kapsamındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesi ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standardına uygun şekilde oluşturulacak Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanması konusunda Kıymet-i Harbiye Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.'den danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823822
BIST
11:50109.741
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 2.430,70
|Açılış
|: 108.998
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|Önceki Kapanış
|: 107.310
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109.866
En Düşük
108.881
11:506,2095
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.979.218
|% 14,80
|
|SONME
|6,08
|3.791.385
|% 14,29
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|VKFYO
|2,63
|14.089.403
|% 11,44
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|UZERB
|2,00
|5.042
|% -4,76
|
|THYAO
|12,04
|268.633.985
|% 2,03
|
|ASELS
|28,92
|267.859.495
|% 2,41
|
|KARSN
|1,94
|190.348.533
|% -1,52
|
|GARAN
|9,83
|188.815.578
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,36
|146.689.161
|% 6,25
|
|IHLGM
|1,36
|146.689.161
|% 6,25
|
|KARSN
|1,94
|190.348.533
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,18
|106.676.347
|% 10,28
|
|IHLAS
|0,81
|61.101.415
|% 5,19
|
|ODAS
|2,11
|117.317.580
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9191
|7,9588
|% 1,00
|
|Frank
|6,4559
|6,4948
|% 1,06
|
|Riyal
|1,6518
|1,6601
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.597
|10,77
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.106
|2.158
|1,18
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,57
|
|Çeyrek
|511
|522
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,73
|52,73
|0,83
|