***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzca,Şirketimizin, sürdürülebilirlik kapsamındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesi ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standardına uygun şekilde oluşturulacak Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanması konusunda Kıymet-i Harbiye Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.'den danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823822BIST