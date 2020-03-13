***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya genelinde hızla yayılmakta olan Covid 19 (Korona virüs)'e karşı ülkemizde hem kamu hem de özel sektörde çeşitli önlemler alınmaya devam etmektedir. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş de bu süreçte çalışanlarını, Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini ve kiracılarını kapsayan bir dizi önlem almıştır. Yaşanan süreçten geçici olarak etkilenmesi olası alışveriş merkezi kiracılarımızı desteklemek amacıyla şu an için Mart ayı ile sınırlı olmak üzere aşağıda detayları sunulan plan uygulamaya geçirilecektir.Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezi kiracılarının faaliyetini desteklemek amacı ile aldığı tek taraflı karar neticesinde, hiçbir hal ve şartta kira sözleşmesi ile belirlenmiş kira bedelinin uyarlanması, yeniden tespiti, kira sözleşmesi esaslarının tadili anlamına gelmemek kaydı ile kiracılarına 2020 Yılı Mart ayında, kiracılarla detayları paylaşılan çeşitli şartlara bağlı kira indirimi yapacaktır.Kira indirimi sektör bazlı olarak hasılatlarda yaşanacak düşüş, kiracının oluşacak kira/ciro oranı, kiracının kira ödeme zamanı gibi parametrelere bağlı olarak belirlenecektir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828806BIST