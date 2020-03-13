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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.03.2020 16:43
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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Dünya genelinde hızla yayılmakta olan Covid 19 (Korona virüs)'e karşı ülkemizde hem kamu hem de özel sektörde çeşitli önlemler alınmaya devam etmektedir. Akiş Gayrimenkul  Yatırım Ortaklığı A.Ş de bu süreçte çalışanlarını, Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini ve kiracılarını kapsayan bir dizi önlem almıştır. Yaşanan süreçten geçici olarak etkilenmesi olası alışveriş merkezi kiracılarımızı desteklemek amacıyla şu an için Mart ayı ile sınırlı olmak üzere aşağıda detayları sunulan plan uygulamaya geçirilecektir.
Akiş Gayrimenkul  Yatırım Ortaklığı A.Ş. Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezi kiracılarının faaliyetini desteklemek amacı ile aldığı tek taraflı karar neticesinde, hiçbir hal ve şartta kira sözleşmesi ile belirlenmiş kira bedelinin uyarlanması, yeniden tespiti, kira sözleşmesi esaslarının tadili anlamına gelmemek kaydı ile   kiracılarına 2020 Yılı Mart ayında,  kiracılarla detayları paylaşılan çeşitli şartlara bağlı  kira indirimi yapacaktır.
Kira indirimi sektör bazlı olarak hasılatlarda yaşanacak düşüş, kiracının oluşacak kira/ciro oranı, kiracının kira ödeme zamanı gibi parametrelere bağlı olarak belirlenecektir. 
Saygılarımızla,
        
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828806


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