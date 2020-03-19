***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 13:36
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz. Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830673
BIST
14:4584.650
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -926,82
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.650
14:456,5425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0629
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:457,0406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0337
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0268
14:45311,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,60
|Açılış
|: 311,31
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.632.211
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.319.524
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.180.106
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|MAALT
|46,14
|5.545.314
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|791.529
|% -9,96
|
|DOKTA
|13,23
|5.472.224
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.253.961
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.364.042
|% -9,93
|
|ASELS
|21,16
|479.114.183
|% -2,67
|
|GARAN
|7,84
|464.817.703
|% -2,00
|
|THYAO
|7,96
|428.297.719
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,95
|200.859.166
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,89
|128.403.304
|% -2,20
|
|YKBNK
|1,95
|200.859.166
|% -1,52
|
|ODAS
|1,18
|87.930.678
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|48.477.312
|% -2,60
|
|GARAN
|7,84
|464.817.703
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,10
|59.539.899
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5398
|7,5777
|% 0,35
|
|Frank
|6,6526
|6,6927
|% -0,20
|
|Riyal
|1,7370
|1,7457
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-12,51
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-10,69
|
|Yarım
|999
|1.026
|-5,17
|
|Çeyrek
|501
|513
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,02
|26,02
|1,14
|
Seans Raporu
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15:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -647, 34 kaybederek (% -0.79 ) 81, 190
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15:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, GARFA, BALAT, RHEAG
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15:00
ISKUR, EGCYO, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:00
IHYAY, VAKKO, ORMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:00
Bu seansda işlem gören 318 hisse senedinden 87 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 210 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem