***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 18:17
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2020 - 31.01.2020 - 04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca,
Yönetim Kurulumuzun 27.12.2019 tarihli ve 51 numaralı kararı ile almış olduğu ve kamuyu aydınlatma platformunda açıklamış olduğumuz tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun, ülke ve dünya genelinde yaşanan koşullar nedeniyle geri çekilmesine
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832445
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
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|: 333,76
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338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7513
|7,7902
|% 1,92
|
|Frank
|6,6158
|6,6556
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7002
|1,7087
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.636
|17,32
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,80
|26,80
|-0,59
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