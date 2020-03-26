***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2020 - 31.01.2020 - 04.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca,Yönetim Kurulumuzun 27.12.2019 tarihli ve 51 numaralı kararı ile almış olduğu ve kamuyu aydınlatma platformunda açıklamış olduğumuz tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun, ülke ve dünya genelinde yaşanan koşullar nedeniyle geri çekilmesinekarar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832445BIST