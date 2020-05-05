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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.05.2020 21:08
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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                           Şirketimizin 02.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen ve 28.04.2020 tarihinde tescil edilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 1.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine ve 2019 yılı karının 124.608.000,00-TL tutarındaki kısmının ortaklarımıza bedelsiz pay şeklinde 1.temettü olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzca
1-        Şirketimizin 1.000.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 430.091.850,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketimizin 2019 yılı kar payından karşılanmak üzere 124.608.000,00-TL bedelsiz artırılmak sureti ile 554.699.850,00-TL'ye çıkarılmasına,
2-        Bedelsiz artırılan 124.608.000,00-TL tutarındaki sermayenin tamamının 2019 yılı kar payından karşılanmasına ve bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1-TL olan 124.608.000-adet pay ihraç edilmesine,
3-        Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,
4-        Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
5-        Sermayeye ilave edilecek 124.608.000,00-TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,
6-        Kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
7-        Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İhsan Gökşin Durusoy ile Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkili kılınmasına,
8-        İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,
Karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
    
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842862


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