***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Covid öncesi dönemde belirlediği stratejisine paralel olarak, Covid sonrası dönemin getirdiği öncelikleri de düşünerek start-up ve scale-up nitelikli girişimlere yatırım hedeflemekte olup, yatırımı iştirakimiz Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Akyaşam) aracılığı ile gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda yatırıma uygun girişimlerin belirlenmesi ve tüm sektöre katma değer yaratabilecek iş fikirlerinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla ida Finansal Yatırımlar Dan. Tic. Ltd. Şti.‘nin (idaCapital) desteği ve hissedarımız olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) sponsorluğunda "Covid-19 Sonrası Yeni Normal'de Perakende ve Gayrimenkul İnovasyonları Çağrısı" programı hayata geçirilmiştir. www.innovate21st.com internet sitesinden alınacak başvurular gayrimenkul ve perakende sektöründeki inovasyon ihtiyacına yönelik, milli girişimlerin desteklenmesi programıdır. Program kapsamında, kriterlere uyan girişimlere yatırım desteği sağlanması hedeflenmektedir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845253BIST