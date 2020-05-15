***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2020 09:36
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Covid öncesi dönemde belirlediği stratejisine paralel olarak, Covid sonrası dönemin getirdiği öncelikleri de düşünerek start-up ve scale-up nitelikli girişimlere yatırım hedeflemekte olup, yatırımı iştirakimiz Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Akyaşam) aracılığı ile gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda yatırıma uygun girişimlerin belirlenmesi ve tüm sektöre katma değer yaratabilecek iş fikirlerinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla ida Finansal Yatırımlar Dan. Tic. Ltd. Şti.‘nin (idaCapital) desteği ve hissedarımız olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) sponsorluğunda "Covid-19 Sonrası Yeni Normal'de Perakende ve Gayrimenkul İnovasyonları Çağrısı" programı hayata geçirilmiştir. www.innovate21st.com internet sitesinden alınacak başvurular gayrimenkul ve perakende sektöründeki inovasyon ihtiyacına yönelik, milli girişimlerin desteklenmesi programıdır. Program kapsamında, kriterlere uyan girişimlere yatırım desteği sağlanması hedeflenmektedir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845253
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0251
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,02
|Açılış
|: 383,95
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|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,24
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3719
|8,4139
|% 0,49
|
|Frank
|7,0688
|7,1114
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8259
|1,8351
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-7,53
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.513
|-6,10
|
|Tam
|2.540
|2.578
|-6,20
|
|Yarım
|1.239
|1.260
|-3,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|0,09
|
|B. Petrol
|35,37
|35,37
|2,87
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