***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2020 09:23
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'ca, 1.Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ' nün seçilmesine, 2.İşbu kararın tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına, 3.İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına, karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850587
BIST
10:52109.710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -68,90
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.822
En Düşük
108.956
10:526,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7942
En Düşük
6,7686
10:527,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 7,7250
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|Önceki Kapanış
|: 7,7150
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7,7279
En Düşük
7,6811
10:52378,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 378,87
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.085.476
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|21.552.731
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,80
|38.100.160
|% 9,97
|
|RTALB
|27,40
|88.647.236
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|6.185.856
|% -5,92
|
|KUTPO
|26,00
|434.569
|% -4,06
|
|EKGYO
|1,99
|396.608.192
|% 2,05
|
|ASELS
|32,56
|376.930.353
|% 1,12
|
|IHLGM
|1,65
|230.982.096
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,70
|207.948.529
|% 0,75
|
|GARAN
|8,12
|199.872.015
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,99
|396.608.192
|% 2,05
|
|IHLGM
|1,65
|230.982.096
|% 8,55
|
|TSKB
|1,22
|101.995.939
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,70
|207.948.529
|% 0,75
|
|IEYHO
|0,72
|40.433.883
|% 7,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5863
|8,6293
|% -0,25
|
|Frank
|7,1720
|7,2152
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-2,83
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.480
|-2,40
|
|Tam
|2.527
|2.552
|1,50
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|0,80
|
|Çeyrek
|617
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-1,35
|