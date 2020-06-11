***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'ca, 1.Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ' nün seçilmesine, 2.İşbu kararın tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına, 3.İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına, karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850587BIST