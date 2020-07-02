***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2020 18:07
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza , Temmuz ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854207
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
18:05391,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,63
|Açılış
|: 391,56
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5172
|8,5599
|% -0,00
|
|Frank
|7,2158
|7,2593
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|7,78
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.557
|10,00
|
|Tam
|2.610
|2.623
|10,20
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|5,00
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,00
|
|B. Petrol
|42,14
|42,14
|0,11
|