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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.07.2020 10:30
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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2018 - 31.10.2019 - 22.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 02.11.2018 tarihli açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının hacim ve derinliğinin artırılması amacıyla Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi imzalanmış ve bu süreçteki olası satış işlemlerinde daha önce Geri Alım programı çerçevesinde almış olduğumuz 980.687 adet payın kullanılmasına karar verilmişti.    31.10.2019 tarihli açıklamaya istinaden de 02/11/2019 - 02/11/2020 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde de Likidite Sağlayacılık faaliyetlerinin devam edeceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.    Yine Şirketimizin 22.03.2020 tarihli açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03 Ağustos 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 20 Mart 2020 tarihinde 240.000TL nominal değerli payların geri alımı yapılmıştı. İşbu paylar ve bedelsiz sermaye artırımı sonucu bu paylara tekabül eden yeni paylarla birlikte toplam 309.533,784TL nominal değerli paylar Likidite Sağlayacılık Sözleşmesi kapsamında olası likidite sağlayıcılık işlemlerinde kullanılması için Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdindeki hesabımıza 03.07.2020 tarihinde transfer edilmiştir.   Saygılarımızla Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854317


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METAL 1,39 131.689 % 9,45  
KPHOL 3,88 18.314 % 9,30  
VKFYO 4,32 31.005.593 % 8,27  
METUR 2,76 6.471.176 % 8,24  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5195 8,5622 % -0,00  
Frank 7,2163 7,2598 % -0,07  
Riyal 1,8223 1,8314 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -0,63  
Altın Gr. 391 391 -0,25  
Cumhuriyet 2.533 2.553 -1,40  
Tam 2.607 2.619 -1,40  
Yarım 1.267 1.281 -0,70  
Çeyrek 633 641 -0,40  
Gümüş.Ons 17,99 18,03 0,06  
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