***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2020 17:09
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, Ağustos ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863462
BIST
16:561.129
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -23,22
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
16:566,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
16:568,2231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0876
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2323
En Düşük
8,1145
16:56437,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,82
|Açılış
|: 437,88
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|43.428.305
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|15.408.223
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.186.532
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.743.517
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|NIBAS
|16,73
|6.522.484
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|35,42
|2.010.172.616
|% -2,91
|
|GUSGR
|6,18
|1.529.637.388
|% 3,69
|
|GARAN
|7,16
|1.177.908.886
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,17
|1.144.557.671
|% -2,25
|
|KRDMD
|2,98
|740.893.495
|% -1,65
|
|EKGYO
|2,17
|1.144.557.671
|% -2,25
|
|GUSGR
|6,18
|1.529.637.388
|% 3,69
|
|TSKB
|1,13
|287.583.915
|% -3,42
|
|IHLAS
|0,88
|220.483.227
|% -2,22
|
|KRDMD
|2,98
|740.893.495
|% -1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0145
|9,0597
|% 0,87
|
|Frank
|7,5774
|7,6230
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-4,90
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.910
|14,10
|
|Tam
|2.964
|3.001
|23,40
|
|Yarım
|1.439
|1.461
|7,10
|
|Çeyrek
|722
|731
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|0,37
|
Seans Raporu
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