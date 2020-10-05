***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca,Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Ada N 378 ve Parsel N 25 ‘de kayıtlı taşınmazda yapılacak Çok Katlı Mağaza niteliğindeki binanın mekanik tesisat işleri için yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak mekanik tesisat işleri için Promech Mekanik Elektrik İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.'nin yüklenici firma olarak seçilmesine ve Şirketimiz ile Promech Mekanik Elektrik İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. arasında akdedilecek Mekanik Tesisat İşleri Yüklenici Sözleşmesi'nin koşullarının yönetim kurulumuzca onaylanmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878327BIST