***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca, Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Ada N 378 ve Parsel N 25 ‘de kayıtlı taşınmazda yapılacak Çok Katlı Mağaza niteliğindeki binanın elektrik tesisat işleri için yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak elektrik tesisat işleri için Bartek Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 'nin yüklenici firma olarak seçilmesine ve Şirketimiz ile Bartek Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında akdedilecek Elektrik Tesisat İşleri Yüklenici Sözleşmesi'nin koşullarının yönetim kurulumuzca onaylanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878328BIST